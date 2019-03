Els CAP atendran en funció del motiu de consulta

Els centres d'atenció primària (CAP) catalans s'atendran en funció de la malaltia, en un canvi estructural de la programació de visites a partir del motiu de la consulta per tal de ser "més àgils", ha anunciat aquest dilluns la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés.

Després de donar a conèixer la campanya informativa 'Cap al CAP', la consellera ha anunciat la voluntat del departament d'"assegurar que cada persona sigui atesa pel professional més adequat, segons el motiu de consulta i de la forma més àgil possible".

Per això, ha desenvolupat un sistema informàtic de classificació per motiu de consulta a les visites, que s'aplicarà de manera progressiva en els ambulatoris de tot Catalunya.

La nova programació per motius té com a objectiu aconseguir que les persones que presentin determinades afeccions, com febre alta, infecció d'orina o quadres de diarrees importants, per exemple, puguin tenir visita programada com a màxim en dos dies, i sempre segons criteri clínic.

La consellera ha defensat "trobar millores que ordenin l'accés al sistema públic de salut de Catalunya per garantir l'equitat, amb criteris objectius que ajudin els professionals a atendre millor a la ciutadania".

"L'equip d'atenció primària i els seus professionals s'obren a la comunitat ara perquè el treball conjunt amb les entitats locals sigui imprescindible per aconseguir que aquesta atenció de proximitat, integral i centrada en la persona", ha observat Vergés.

La campanya 'Cap al CAP' vol promoure la tasca de l'atenció primària i comunitària, i Vergés ha donat a conèixer aquestes mesures estratègiques durant la seva visita al CAP de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

D'altra banda, l'Institut Català de la Salut (ICS) ha anunciat l'aposta de la primària de Barcelona pels beneficis de la marxa nòrdica i ha ampliat l'oferta per a la ciutadania en 15 ambulatoris amb sessions obertes a tota la ciutadania.