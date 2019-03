El nou pla de renovació i modernització de l'equip de Cirurgia General i de l'aparell digestiu de Causse Clínic

L'equip de Cirurgia General format fins ara pels doctors Fernando Lopez Lanao i Josep Alayrach Vilella, integra als doctors Xavier Batlle Marín i Ricard Jover Bargues d'àmplia experiència al camp de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu.

Els nostres nous especialistes integrats a la nostra clínica, gràcies a la seva formació en les últimes tècniques quirúrgiques (cursos, congressos i estàncies hospitalàries), realitzen una àmplia varietat d'intervencions quirúrgiques i procediments diagnòstico-terapèutics a Causse Clínic.

La Cirurgia General és una especialitat quirúrgica que engloba una gran varietat de sub-especialitats, des de la coloproctologia fins la cirurgia endocrina, la cirurgia de la paret abdominal, la cirurgia de la via biliar, la cirurgia del refluxe gastro-esofàgic i la cirurgia de les parts toves.

Cirurgia de la paret abdominal

La patologia de la paret abdominal, que inclou hernies i eventracions, implica un important problema per la salut de la població degut a la seva elevada prevalença, morbilitat i limitació a la vida activa dels pacients. El nostre equip aplica les últimes tècniques per la correcció dels defectes de la paret, tant per la hèrnia simple com la paret abdominal complexa.

Amb una àmplia experiència en l'abordatge obert i el laparoscòpic. Utilitzen tècniques com la separació de components i l'hernioplastia totalment extraperitoneal (TEP). Aquesta última, evita postoperatoris dolorosos i permet la incorporació precoç a la vida quotidiana.

Cirurgia del reflux gastro-esofàgic (RGE)

Quan el RGE es demostra que té com a causa un defecte anatòmic, està indicada la cirurgia per tractar-lo. Inicialment l'abordatge òptim és el laparoscòpic, que controla millor el dolor postoperatori i escurça l'estància hospitalària. Tot i això, en certs pacients amb antecedent d'intervencions abdominals prèvies, poden requerir una correcció mitjançant l'abordatge obert.

Cirurgia de la vesícula i la via biliar

Un altre gran problema de salut es la colelitiasi (pedres a la vesícula biliar). Quan és simptomàtica i no es tracta amb temps, pot derivar a múltiples complicacions que poden posar en risc la vida del pacient.

La colecistectomia laparoscòpica és, generalment, un procediment rutinari de curta durada, que permet l'alta domiciliaria precoç i una milloria substancial a la qualitat de vida del malalt.

Cirurgia colorectal

Múltiples malalties digestives, des del càncer, la malaltia inflamatòria intestinal fins la malaltia diverticular, poden requerir com a tractament la resecció del colon. Actualment l'abordatge per aquests procediments, és el laparoscòpic. Tot i que, de la mateixa manera que la resta de malalties, poden requerir una cirurgia per via oberta.

En el nostre grup de treball, el Dr. Batlle és el responsable d'aquest tipus d'intervencions, i presenta uns resultats oncològics i de morbilitat dintre del que les guies clíniques marquen com a òptim.

Cirurgia Proctològica

La patologia ano-rectal, inclou la fístula i fissura anal, les hemorroides i prolapse rectal. Poden suposar malalties molt limitants pels pacients. L'equip de cirurgians dels nostre centre tracten diàriament aquesta patologia, aplicant les últimes tècniques quirúrgiques i procediments terapèutics que faciliten la curació i una millora simptomàtica, i per tant, de la qualitat de vida del pacient.

Cirurgia Endocrina

Quan un nòdul tiroïdal o un goll multi nodular reuneixen certes característiques morfològiques o citològiques poden requerir tractament quirúrgic. El Dr Jover, gràcies a la seva formació en aquest camp, es el responsable de realitzar les tiroïdectomies totals o parcials a la nostra clínica.

Cirurgia de parts toves

Les ungles incarnates, els lipomes, quists sebacis. Cicatrius hipertròfiques, són molt comuns a la població. Es tracta d'una patologia benigna, però que pot suposar al pacient molèsties diàries. És per aquest motiu, la indicació quirúrgica, un procediment sota anestesia local i amb un curt temps d'intervenció.

D'esquerra a dreta, Dr. Xavier Batlle i Dr. Ricard Jové.

Dr. Xavier Batlle Marín

Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu

Metge especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Llicenciat en Medicina per la Universitat Rovira i Virgili i especialitzat en cirurgia al Complexe Hospitalari de Navarra. Ha realitzat múltiples estades i cursos en laparoscòpia avançada, com Hospital Sant Pau, Clínica Teknon i Dexeus a Barcelona, Hospital Virgen del Rocío a Sevilla, Clínica Quiron Madrid i Newcastle Surgical Training Centre, Freeman Hospital a Newcastle.

Dr. Ricard Jover Bargues

Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu

Llicenciat en Medicina per la Universitat de València i especialitzat en cirurgia a l'Hospital Clínic Universitari de València. Ha realitzat estàncies en hospitals de referència en cirurgia endocrina, com és el cas de l'Hospital de Bellvitge.

Cirurgia General i de l'Aparell DigestiuCarrer del Carme, 131972 20 49 00 (Causse Clinic)wwww.causseclinic.com