Es pot ser al·lèrgic a l´alcohol?

La veritat és que, lamentablement, es pot ser al·lèrgic a moltíssimes coses del nostre dia a dia que ens agraden. I a més de coses inimaginables. D'altra banda, això pot succeir de sobte. De la nit al dia et pot passar que vagis a prendre un gelat, o una gamba, i t'aparegui una reacció al·lèrgica que mai abans havies patit.

En aquest sentit, des de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), el doctor Pedro Ojeda precisa que una persona no pot ser al·lèrgica a l'alcohol, entès com la molècula 'etanol'. Ara bé, l'expert sí puntualitza que la persona pot ser al·lèrgica a la cervesa per una sensibilització a les proteïnes de l'ordi, del blat, o del llúpol, per exemple.

"S'han descrit casos curiosos d'al·lèrgia al vi per sensibilització a les proteïnes de l'ou, ja que abans es solia usar clara d'ou per aclarir el vi, o per ser al·lèrgic al verí dels himenòpters en quedar contaminat el vi per restes de vespes presents en el procés de triturat del raïm", assenyala l'especialista.

A més a més, el membre de la SEAIC indica que hi ha un quadre clínic no al·lèrgic, que s'anomena 'histaminosis no al·lèrgica', en què l'alcohol inhibeix la funció d'un enzim intestinal, la 'diaminooxidasa', que s'encarrega de la degradació de la histamina intestinal. "Si aquest enzim és deficitari, i a més queda inhibida per l'alcohol, la persona que pateix aquest trastorn pot manifestar símptomes pseudoal·lèrgics en consumir alcohol, com picors a la pell, enrogiment, o dolors abdominals", assenyala.

Ojeda adverteix que hi ha la intolerància als sulfits, que són aquells clarificants i conservants que s'empren en l'elaboració de moltes begudes alcohòliques, especialment en el cas dels vins i dels destil·lats. No obstant això, l'al·lergòleg ressalta que, si es tracta d'una al·lèrgia veritable a proteïnes d'aliments elaborats per elaborar una beguda alcohòlica, el normal és que un no es faci al·lèrgic des de la primera presa. "En el cas de la histaminosis no al·lèrgica, els símptomes poden aparèixer amb el primer contacte, encara que solen ocórrer en persones de mitjana edat en endavant", sosté.



Possibles símptomes

Entre d'altres símptomes de l'al·lèrgia a l'alcohol, el doctor Ojeda subratlla que en el cas d'una al·lèrgia veritable a les proteïnes d'aliments usats en l'elaboració d'una beguda alcohòlica, els símptomes poden ser diversos, des d'un simple dolor abdominal, fins al enrogiment o les taques a la pell, el picor cutani, o un anafilaxi.

"Cal diferenciar els símptomes cutanis de l'enrogiment facial i de l'escot, o de la rinitis que pot causar l'etanol per un pur mecanisme farmacològic de vasodilatació. En el cas d'una histaminosis no al·lèrgica, els símptomes solen ser enrogiment de la pell, picor cutani, i de vegades migranyes o ressaca", apunta l'expert de la SEAIC, al mateix temps que afegeix que en el cas d'una intolerància als sulfits, els símptomes solen ser de rinitis i d'asma.

Sobre com resoldre aquesta al·lèrgia a l'alcohol, si existeix tractament, el doctor Ojeda adverteix que si es tracta d'una veritable al·lèrgia a les proteïnes dels aliments emprats per a l'elaboració de l'alcohol o de contaminants, no queda més remei que l'evitació.

"Pel tractament de la histaminosis no al·lèrgica es recomana evitar begudes alcohòliques. Hi ha productes a força de diaminooxidasa exògena que ajuden a pal·liar la situació. En el cas de la intolerància als sulfits, es poden prendre begudes alcohòliques en les que no s'hagin afegit sulfits", conclou l'expert en al·lergologia.

D'altra banda, la Clínica Mayo americana afegeix que en el cas que es tracti d'alguna reacció lleu a l'alcohol, els antihistamínics de venda lliure o receptats poden ajudar a reduir els símptomes, com la picor o la urticària.