Les mandonguilles congelades que el ministeri demana no consumir

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) manté un estret control sobre tot els productes alimentaris que es comercialitzen en els diferents supermercats i altres botigues de menjar d'Espanya i d'aquells que entren i surten del país (en aquest enllaç et mostrem els riscos d'unes galetes de xocolata que podien resultar perjudicials). És un organisme autònom, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a través de la Secretaria General de Sanitat i Consum i és el resultat de la fusió entre l'Institut Nacional del Consum i l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Entre les seves funcions destaca "promoure la seguretat alimentària, oferint garanties i informació objectiva als consumidors i agents econòmics del sector agroalimentari espanyol".

L'agència compta amb un portal d'alertes de seguretat a la seva pàgina oficial d'Internet en el qual comuniquen als ciutadans totes aquelles incidències que s'han detectat en els diferents aliments i les recomanacions que donen als consumidors per evitar riscos. En concret "l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement a través del SCIRI (Xarxa d'Alerta Alimentària Nacional), d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Madrid relativa a la presència de clara d'ou i soja no declarats en l'etiquetatge d'un plat preparat ". Dit aliment es comercialitza en diferents punts d'Espanya, entre els quals es troba Astúries (Aecosan ja havia advertit sobre un altre lot de mandonguilles que podien resultar perjudicials. En aquest enllaç t'ho comptàvem).



En concret es tracta de "mandonguilles de peix" de la marca Yu Chi Fish Balls (mandonguilles de peix Yu Chii). Aecosan també detalla l'aspecte del producte perquè sigui fàcil de reconèixer per l'usuari: "producte envasat en bossa de 360g, congelat."

"El producte afectat ha estat fabricat a la Comunitat Autònoma de Madrid i distribuït a establiments de les comunitats autònomes d'Andalusia, Astúries, Illes Balears, València, Canàries, Catalunya, País Basc, Múrcia, així com a establiments de Regne Unit, Àustria, Alemanya, França, Eslovàquia, Grècia, Itàlia i Països Baixos. s'ha procedit a informar d'aquests fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària nacional (SCIRI), així com a la Xarxa d'Alerta Alimentària europea (RASFF)".

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició recomana "com a mesura de precaució als consumidors al·lèrgics a l'ou i / o a la soja que poguessin tenir els productes anteriorment esmentats a casa que s'abstinguin de consumir-". No obstant això, l'agència també matisa: "Així mateix, s'indica que el consum d'aquests productes no comporta cap risc per a la resta de consumidors".

Fa tan sols uns dies, Aecosan també va emetre un avís per alertar sobre una crema de licor que podia resultar perjudicial per als consumidors (en aquest enllaç et explicàvem la informació) i també avisava als consumidors d'aliments infantils que poden produir infecció per salmonel·la ( en aquesta informació et detallem de quin es tracta i quines recomanacions dóna).