Menjar malament mata més que el tabac o el càncer

Una dieta deficient és responsable de més morts a tot el món que el tabac, la pressió arterial alta o qualsevol altre risc per a la salut, segons un nou estudi científic. El consum de quantitats baixes d'aliments saludables, com els cereals integrals i massa aliments poc saludables, incloses les begudes ensucrades, representa una de cada cinc morts a tot el món.

"La mala alimentació és un assassí d'igualtat d'oportunitats --diu el doctor Ashkan Afshin, autor principal de l'estudi i professor assistent a l'Institut de Mètriques i Avaluació de la Salut (IHME, per les sigles en anglès) de la Universitat de Washington, als Estats Units--. Som el que mengem i els riscos afecten les persones en una varietat de característiques demogràfiques, que inclouen edat, gènere i estat econòmic".

Afshin, autor d'un article global sobre l'obesitat en 2017, va emfatitzar que l'estudi d'avui se centra en els efectes dels aliments en els problemes de salut crònics, com les malalties cardíaques i la diabetis, independentment de les seves connexions amb l'obesitat. Més de 130 científics de gairebé 40 països van contribuir a l'anàlisi, que es va publicar ara a la revista mèdica internacional 'The Lancet'.

Les dietes deficients van ser responsables de 10,9 milions de morts, o el 22 per cent de totes les morts d'adults a 2017, amb malaltia cardiovascular (MCV) com la causa principal, seguida de càncer i diabetis. També van donar com a resultat 255 milions d'anys de vida ajustats per discapacitat (AVAD, per les sigles en anglès), que equivalen a la suma d'anys de vida perduts i anys viscuts amb discapacitat. La mala alimentació representa el 16 per cent de tots els AVAD en adults de tot el món.

En comparació, el tabac es va associar amb 8 milions de morts i la pressió arterial alta es va relacionar amb 10,4 milions de morts. En 2017, l'ECV va ser la causa principal de morts relacionades amb la dieta (9.497.300) i AVAD (207.200.000), seguida de càncers (913.100 morts i 20,2 milions d'AVAD), diabetis (338.700 morts i 23 , 7 milions de AVAD) i malalties renals (136.600 morts i 3,4 milions d'AVAD).

Baixa ingesta de cereals integrals i fruites.

L'estudi troba que, tot i que l'impacte dels factors dietètics individuals varia d'un país a un altre, tres factors dietètics (ingesta baixa de cereals integrals, fruites i alt consum de sodi) van representar més del 50 per cent de les morts relacionades amb la dieta i el 66 per cent de AVAD. L'altre 50 per cent de les morts i el 34 per cent dels AVAD es van atribuir a l'alt consum de carns vermelles, carns processades, begudes ensucrades i àcids grassos trans, entre d'altres aliments.

"Estem ressaltant la importància del baix consum d'aliments saludables en comparació amb un major consum d'aliments no saludables --subratlla Afshin--. Les polítiques dietètiques que se centren en promoure una alimentació saludable poden tenir un efecte més beneficiós que les polítiques que advoquen contra els aliments poc saludables". Les majors bretxes entre les dietes actuals i les òptimes es van observar en el cas de nous i llavors, llet i grans sencers. Algunes d'aquestes bretxes, segons Afshin, són pels productors i fabricants d'aliments.