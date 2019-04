Ingerir 20 grams de carn vermella processada al dia augmenta el risc de càncer intestinal

Un estudi de la Universitat d'Oxford revela que menjar 21 grams diaris de carn vermella processada (l'equivalent a tres llesques fines de cansalada) incrementa en un 20% el risc de patir càncer d'intestí.

Segons explica l'estudi, finançat per la ONG britànica Cancer Research, el problema rau en la forma de cuinar aquests aliments: a cuinar-los a altes temperatures com en les d'una barbacoa, pot crear partícules cancerígenes.

En la mateixa investigació, no es va trobar cap vincle entre el risc de càncer de còlon i els aliments com el peix, les aus, el formatge, la fruita i la verdura, i les infusions com el te o el cafè.

L'estudi ha analitzat les dades de mig milió de persones durant sis anys.

Segons Cancer Research, 5.400 casos de càncer de còlon dels 41.804 que es registren cada any al Regne Unit es podrien evitar si es deixés de consumir carn processada.

No obstant això, l'ONG reconeix que fumar representa un risc molt més gran, i és la causa de 54.300 casos de càncer al país l'any.