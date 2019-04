Recapten 865 euros per als projectes solidaris del Ssibe per Sant Jordi

La venda de roses i llibres per Sant Jordi a l'hospital de Palamós i el centre sociosanitari Palamós Gent Gran ha permès recaptar 865 euros que es destinaran a projectes solidaris dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (Ssibe). Es tracta d'iniciatives solidàries com les pallasses d'hospital, intervencions assistides amb gossos, musicoteràpia, popets per als més menuts, fer els espais sanitaris més amables i projectes de cooperació internacional, a més de la compra de material per als tallers de manualitats a Palamós Gent Gran.