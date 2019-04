Ingressada per ordre d'un jutge una dona que volia parir al seu domicili

Una dona embarassada que estudiava la possibilitat de donar a llum al seu domicili d'Oviedo va ser traslladada ahir a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA) per la policia per ordre judicial. El mateix centre hospitalari va denunciar la situació i la jutge va cursar l'ordre d'ingrés perquè la dona havia sobrepassat les 42 setmanes de gestació, moment en el qual se sol induir el part.

Fonts de l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA) han confirmat que la gestant va ingressar ahir dimecres sota tutela judicial en el complex sanitari. "No podem aportar més dades, i el fet que hi hagi intervingut un jutge ens obliga a extremar, si és possible, les cauteles en matèria de confidencialitat", han precisat les mateixes fonts.

La jutge de guàrdia d'Oviedo va determinar l'ingrés obligat a l'HUCA de l'embarassada basant-se en l'informe del cap de secció d'Obstetrícia de l'esmentat hospital en el qual es feia constar que, donat l'avançat de la gestació, existiria "risc d'hipòxia fetal i mort fetal intrauterina "si el part no s'atenia en un centre sanitari.

La policia es va presentar a casa per traslladar-la a l'hospital i, un cop allà, els sanitaris van comprovar el batec del nadó i que hi havia contraccions. A l'embarassada l'acompanyava una matrona independent, encara que havia acudit puntualment a les revisions pertinents de l'HUCA.

Francisca Fernández, advocada de l'Associació El Part és Nostre i l'Observatori de la Violència Obstètrica, va criticar l'"arbitrarietat de la jutge", que va decidir l'ingrés forçós de l'embarassada "sense ni tan sols prendre-li testimoni ni consultar amb la família" . La lletrada fonamenta els seus arguments en la doctrina del Tribunal europeu de Drets Humans que protegeix el dret de les dones a decidir en quines circumstàncies té lloc el part. Francisca Fernández ha negat que la pacient intentés escapar-de l'hospital, com suposadament figura en la notificació al jutge que es va fer des de l'HUCA. "Simplement va sortir a l'exterior de l'hospital per meditar quina decisió adoptava sobre la inducció del part", va explicar la lletrada.

La dona va arribar fa tres dies les 42 setmanes de gestació, moment en el qual se sol induir el part per evitar riscos per a la salut de la mare i el nadó.