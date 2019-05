La cartera de Salut inclourà el cribratge de càncer de cèrvix a dones d'entre 25 i 65 anys

La cartera de Salut estatal inclourà a partir d'ara el cribratge de càncer de coll uterí a les dones d'entre 25 i 65 anys, segons va anunciar divendres passat la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luísa Carcedo, després del Consell de Ministres. L'executiu espanyol preveu estalviar 20,5 milions d'euros per l'impacte positiu del cribratge en la prevenció i detecció precoç del càncer de cèrvix.

Aquesta és una de les noves prestacions de la cartera, a banda del fet que s'inclouran 58 tipus nous de productes al catàleg comú de pròtesis ortopèdiques, de l'extensió fins als 26 anys l'edat de finançament dels audiòfons o de la inclusió del lector ocular per a persones amb malalties neuromotores greus.

Pel que fa al cribratge del càncer de coll d'úter, en el tram d'edats comprès entre els 25 i els 34 anys es farà a través de citologies cada tres anys.

A la que va dels 35 als 65, es farà a través de la determinació del papil·loma humà d'alt risc. En aquest cas, si el resultat de la prova és negatiu, es repetirà la determinació als cinc anys. Si dona positiu es farà una citologia.



Reconstrucció

Un altre dels nous serveis de la cartera de Salut que es va aprovar al Consell de Ministres de divendres passat és la micropigmentació de l'arèola i el mugró per a dones que han passat per una mastectomia. Aquestes dues tècniques, indica l'executiu estatal, formen part de la reconstrucció mamària per garantir que s'ofereixin de forma homogènia arreu del Sistema Nacional de Salut.