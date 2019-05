Dissenyen un cinturó tèrmic per alleujar el dolor del part

L'empresa baix-empordanesa Kusi Wawa ha col·laborat amb l'Institut Germans Trias i Pujol de Badalona en el desenvolupament d'un cinturó per alleujar els dolors de l'embaràs, les contraccions i el postpart. Es tracta d'un cinturó tèrmic dissenyat per la llevadora de Can Ruti Laura Tarrats que combina l'aplicació de calor en dos punts del cos: la zona suprapúbica i la lumbar, on les dones senten més les contraccions. D'aquesta manera, el calor, que és un potent vasodilatador, estimula les terminacions sensitives i disminueix la percepció de dolor temporalment durant l'inici del treball de part.

«La necessitat de dissenyar i crear aquest dispositiu va sorgir del dia a dia. Les llevadores oferim mesures de confort per a per a moments en què encara no es pot posar l'epidural o per a mares que volen un part natural. Una d'aquestes mesures és l'aplicació de calor local», explica Tarrats. «El repte era mantenir el calor en aquestes zones permetent que la mare mantingués la mobilitat durant el part», precisa.

El disseny del cinturó tèrmic, que abraça la cintura de la mare, permet el lliure moviment de la dona per facilitar el canvi postural durant el part. El calor s'aplica mitjançant dos coixins de llavors que s'escalfen al microones o al forn i que s'introdueixen en les butxaques del cinturó. A més, els coixins disposen d'un aroma suau per afavorir la relaxació.

Laura Tarrats ha presentat el cinturó tèrmic al 4rt Congrés Europeu Intrapartum Care, celebrat a Torí els dies 14, 15 i 16 de març.



Assaig clínic

Tarrats va rebre la beca d'intensificació a la recerca Germans Trias Sapiens l'any 2017. Amb el suport de la beca, la llevadora ha pogut realitzar un assaig clínic en què han participat 134 dones, de les quals el 50% eren el grup de control i l'altra meitat van fer servir el cinturó tèrmic.

El grup de dones que van fer servir el cinturó va disminuir el seu nivell de dolor de forma significativa mentre el portaven en comparació amb el grup de mares que no van utilitzar calor.

L'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol va assessorar en el procés de protecció de la tecnologia establint el model d'utilitat. Els resultats obtinguts de l'assaig clínic van permetre que el procés de llicència culminés amb un acord amb l'empresa gironina Kusi Wawa, impulsada per Meritxell Vinyas, per comercialitzar el cinturó sota el nom de Wawa Mom.

Ara es pot trobar el web de Kusi Wawa, en botigues certificades i en alguns hospitals com a tècnica de relaxació a la sala de parts.