L'entitat Àliga d'ajuda a malalts de càncer rep el Cerdà de l'Any

Àliga, l'Associació Ceretana d'Ajut i Suport en el Càncer, s'ha proclamat guanyadora del certamen Cerdà de l'Any 2018. L'entitat social ha estat la que ha rebut més suport en el procés de votacions d'aquest any entre els tres finalistes seleccionats. L'acte de lliurament del guardó, impulsat per l'Institut d'Estudis Ceretans, va tenir lloc diumenge a Estavar amb la presència de més d'un centenar de persones, representants polítics de la Cerdanya, d'entitats culturals i socials, així com de veïns a títol individual. L'associació Àliga s'ha imposat a l'activista cultural Eric Marty i al Grup de Recerca de Cerdanya, que han quedat en segona i tercera posició respectivament.

L'entitat organitzadora ha incorporat en l'edició d'enguany un jurat format per representants d'entitats i del teixit veïnal dels municipis de la Cerdanya amb l'objectiu d'equilibrar el pes dels candidats de les poblacions petites, que en votacions obertes tenien menys oportunitats. Als vots del jurat, s'hi ha afegit l'opinió dels veïns recollida en el procés de votació popular.

En el recompte final s'han sumat el vot popular i el del jurat a parts iguals.



Suport als malalts

L'Àliga (l'Associació Ceretana d'Ajut i Suport en el Càncer) va ser fundada l'octubre del 2008, amb l'objectiu d'acollir, acompanyar, ajudar i donar suport als malalts de càncer i els seus familiars. L'entitat també ofereix ajuts econòmics, suport emocional, psicològic i social, informació i fa pedagogia a les persones afectades i el seu entorn.

L'entitat organitza al llarg de l'any activitats per recaptar diners per a la seva tasca, com per exemple La Nit dels Cerdans, així com la venda solidària de llibres, roses i artesania a la Fira de Sant Jordi i també en altres activitats. Amb els recursos obtinguts, per exemple, el 2016 es va comprar una màquina per al tractament del limfoedema (valorada en 10.000 euros), que es va cedir a la Fundació Hospital de Puigcerdà, perquè els pacients no hagin de traslladar-se a Manresa per fer el tractament. El 2017 va adquirir un dermatoscopi per detectar i captar irregularitats i tumors a la pell.

També, durant l'any 2017, l'associació va destinar ajudes econòmiques per a tractaments complementaris per a pacients, va organitzar més d'una dotzena de sessions d'acolliment i de suport psicològic i emocional per a persones amb diagnòstic de càncer, va impulsar xerrades per als alumnes de tercer d'ESO per informar sobre la malaltia i va gravar dotze programes sobre diferents aspectes del procés de viure un càncer.

En el darrer any, l'entitat també ha fet una aportació de 4.500 euros per al programa d'investigació del càncer infantil.