Remeis naturals per eliminar el mal de cap de forma ràpida

Les cefalees i migranyes són varietats de mals de cap que tots hem patit alguna vegada. Moltes persones són especialment propenses a patir-i es veuen obligades a prendre ibuprofens o altres tipus d'analgèsics per suportar les molèsties i continuar normalment amb el seu dia. Com a afegit negatiu, molts d'ells triguen almenys mitja hora a fer efecte, el que significa trenta minuts més de dolor.

Abusar dels medicaments no és saludable, de manera que considerar posar en pràctica altres maneres d'alleujar el dolor pot ser una bona idea. Hi ha una gran varietat de productes i pràctiques que fan de analgèsics naturals i que poden substituir les pastilles, trigant, a més, menys temps a fer efecte. A continuació, alguns trucs per alleujar el dolor a posar en pràctica la propera vegada que et faci mal el cap:



Fes-te massatges

Fes un massatge amb suavitat als teus ulls, la base del nas, les celles, el cuir cabellut i el clatell. En moltes ocasions, el dolor té el seu origen en tensions musculars que es produeixen al cap. Si l'origen de la teva malaltia no és aquest, aquest truc no funcionarà.



Fes-te una infusió de matricaria

Aquesta planta pot ser molt beneficiosa per solucionar el problema del mal de cap: no només té propietats sedants, sinó que evita la inflamació, relaxa la musculatura i redueix la freqüència i intensitat de la malaltia. Pots adquirir la matricaria en herbolaris.



Beu aigua amb sal de l'Himàlaia



Aquest és un truc gairebé miraculós si l'origen del teu mal de cap són els desequilibris en sals minerals. Afegeix nou grams de sal de l'Himàlaia a un got amb aigua, remou perquè es dissolgui i beu la barreja. La sal de l'Himàlaia, procedent del Pakistan, pot aturar les migranyes en pocs minuts.



Posa't gel

Aplica una bossa amb gel a la zona que et faci mal durant quinze o vint minuts. Procura posar una tela pel mig per evitar el contacte directe amb la pell, que pot ocasionar cremades. Aquest remei millorarà la circulació i alleujarà en temps rècord el mal de cap.



Olis de plantes medicinals

Pots utilitzar-los per fer-te un massatge o per inhalar mitjançant l'aromateràpia. La menta o l'espígol són algunes de les plantes el oli essencial pot resultar beneficiós per alleujar el mal de cap a causa de les seves propietats relaxants.