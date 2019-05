La supervivència de càncer de mama ha augmentat el 20%

Els dos grans objectius amb relació al tractament del càncer de mama són "la supervivència i la qualitat de vida", segons han destacat oncòlegs especialistes en el tractament d'aquest tumor. Aquesta és una de les conclusions de la trobada informativa sobre càncer de mama que ha tingut lloc a Prensa Ibérica (grup al qual pertany aquest periòdic) amb experts en oncologia i representants dels pacients, realitzat en col·laboració amb Novartis Oncology.



En la taula rodona hi van participar la Dra. Encarnación González, oncòloga mèdica de l'Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada; el Dr. Joaquín Gavilá, oncòleg de l'Institut Valencià d'Oncologia (IVO) i membre de la junta directiva del grup de recerca en càncer de mama SOLTI; el Dr. José Ángel García Sáenz, oncòleg clínic i responsable de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Universitario Clínico San Carlos i membre de la junta directiva del grup GEICAM de recerca en càncer de mama; la Dra. Eva López, directora mèdica de Novartis Oncology; i la Sra. Yaki Hernández, psicòloga de l'Associació de Pacients Saray de Pamplona i representant de FECMA (Federació Espanyola de Càncer de Mama).







D'esquerra a dreta, José Ángel García Sáenz, Yaki Hernández, Encarnación González, Eva López i Joaquín Gavilá - Foto: Álvaro Hurtado

Diagnòstic precoç i supervivència

Objectiu: viure molt i bé

Abordatge coordinat i multidisciplinari

Recerca i nous tractaments

El càncer de mama en xifres

32.800 casos es van diagnosticar el 2018

Una de cada 8 dones tindran aquesta malaltia

Entre 35 i 85 anys tenen les dones que tenen càncer de mama

La franja dels 45-65 anys és la de més incidència

Un 90% de les pacients estan lliures de la malaltia al cap de 5 anys

Més del 90% de les morts es produeixen en fase metastàsica

5 de cada 100 pacients presenten metàstasis en el moment del diagnòstic

El 30% dels casos diagnosticats en un estadi precoç evolucionarà a càncer de mama metastàsic

Un de cada 70 pacients amb càncer de mama és un home

ELS EXPERTS

El càncer de mama és el tipus de tumor més freqüent entre les dones espanyoles i la primera causa de mort per càncer. Tant el nombre de casos com les taxes d'incidència augmenten lentament a l'Estat espanyol i en el món, probablement a causa "de l'envelliment de la població i d'un diagnòstic cada vegada més precoç", va puntualitzar la doctora Encarnación González. A més, la taxa de supervivència ha augmentat el 20% des dels anys 70.De les morts, més del 90% es produeixen en fase metastàsica (quan el tumor es dissemina a altres parts del cos). Perquè davant del "càncer precoç, fàcilment curable, es troben els casos metastàsics que, desgraciadament, continuen sent incurables", va apuntar el Dr. José Ángel García Sáenz.El Dr. García Sáenz va remarcar: "La primera pregunta que es fa l'oncòleg quan arriba una pacient a la consulta és 'la puc curar o no?'. Si és un càncer inicial i et puc curar, ho faré amb tractaments el mínim de tòxics possible. Si no et puc curar, faré que visquis molt i amb qualitat de vida. El repte que tenim ara els oncòlegs mèdics és identificar quina persona podem curar amb menys".En aquest sentit, per al Dr. Joaquín Gavilá, "en parlar de millora no només hem de fixar-nos en dades de supervivència, sinó en qualitat de vida. Hem aconseguit, per exemple, reduir el 40% els casos de pacients a les quals es dona quimioteràpia després de la cirurgia". "Estem tendint a utilitzar els tractaments que menys comorbilitats i menys mal provoquin", va completar la Dra. González.En aquesta batalla intensa contra el càncer de mama l'oncòleg juga un paper central, però al seu costat s'hi veuen involucrats especialistes procedents de diferents branques. La Dra. González assenyala la importància de la "multidisciplinarietat" en la prevenció, diagnòstic i tractament d'aquesta malaltia: "Des de l'oncòleg, fins al cirurgià, el patòleg, el radiòleg, el metge nuclear, infermeria€ És importantíssim que tots treballem junts per a la presa de decisions".La Sra. Yaki Hernández, psicòloga de l'Associació de Pacients Saray de Pamplona i representant de FECMA, insisteix en la importància "d'una atenció coordinada i integral de la malaltia que atengui els aspectes físics, socials i emocionals dels pacients des del moment del diagnòstic". "Quan et diuen que tens un tumor maligne és el moment de més ansietat i l'associes inevitablement amb 'em puc morir'", va descriure Hernández. És molt important, per tant, "l'empatia" per part dels metges i l'"apoderament del pacient", per tenir informació davant "el que vindrà".La Dra. Eva López, directora mèdica de Novartis Oncology, va posar en relleu "l'esforç en recerca i desenvolupament que es du a terme al nostre país". Segons el Dr. García Sáenz, "algun dia aconseguirem llargues remissions i el càncer de mama serà una malaltia crònica més".

Dra. Encarnación González:

"L'augment de la supervivència està relacionat amb la prevenció primària, el diagnòstic precoç i els avanços de la medicina de precisió i les teràpies dirigides"

Dr. Joaquín Gavilá:

"És necessari crear un registre nacional de tumors, una base de dades unificada que ens permeti obtenir informació de la pràctica real per a la presa de decisions futures"

Dr. José Ángel García Sáenz:

"Abans, una pacient venia a consulta amb una altra dona i se sabia quina era la malalta perquè tenia alopècia, estava deteriorada. Ara, gràcies als nous tractaments, no se sap quina de les dues és"

Sra. Yaki Hernández:

"Potser hi ha teràpies complementàries que, si no interfereixen, poden complementar el tractament i millorar la qualitat de vida, però no teràpies alternatives, sense evidència que siguin eficaces"

Dra. Eva López:

"A Espanya l'esforç investigador és increïble. Els grups cooperatius i societats científiques són potentíssims. Cal destacar el seu elevat nivell científic i el compromís amb la recerca"