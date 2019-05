Catalunya no envia cap representant al Consell Interterritorial de Salut

El govern català no enviarà demà cap representant al Consell Interterritorial de Salut perquè considera que "la situació entre governs no està normalitzada" i perquè aposta "sempre per una relació bilateral, no multilateral, amb l'Estat".

Segons han explicat a Efe fonts del Departament de Salut, malgrat que demà no assistirà cap representant de la Generalitat a la reunió interterritorial, "com sempre, Catalunya ha enviat el seu posicionament per escrit a tots els punts de l'ordre del dia".

"No hi assistirem perquè considerem que la situació entre governs no està normalitzada. Això no obstant, Catalunya vetlla pels interessos dels seus ciutadans i participa en les comissions tècniques, que és on es consensuen les polítiques", han precisat les mateixes fonts.

La ministra de Sanitat en funcions, María Luisa Carcedo, ha convocat als consellers de Salut i Sanitat de les CA per abordar assumptes com el desproveïment de medicaments i les teràpies avançades CAR-T contra el càncer, una cita que l'oposició ha qualificat d'"insòlita" davant la proximitat de les eleccions autonòmiques.

Dos dies abans del començament de la campanya electoral, el Consell Interterritorial de Salut haurà d'aprovar el Pla de garanties de proveïment de medicaments 2019-2022 per fer front als problemes de subministrament de fàrmacs.

El document contempla la revisió de la política sancionadora en funció de l'impacte clínic i la gravetat del problema de subministrament originat, així com l'adopció de mesures especials per als fàrmacs essencials, entre altres mesures.

Sanitat i els consellers tenen previst també avançar en el Pla d'abordatge de les CAR-T, una teràpia contra el càncer que consisteix a extreure sang del pacient per obtenir limfòcits T - un tipus de cèl·lules del sistema immunitari -, que es modifiquen en laboratori per destruir les cèl·lules malignes.

Així, s'aprovaran els protocols de l'ús de les CAR-T en limfoma B difús de cèl·lules grans i leucèmia linfoblàstica aguda de cèl·lules B i els procediments tècnics per a la fabricació d'aquests medicaments.

A més, les comunitats tindran ocasió de manifestar-se sobre la xarxa d'onze hospitals del Sistema Nacional de Salut designats pel Ministeri per a l'aplicació d'aquestes teràpies.

A més del desproveïment de fàrmacs i les noves teràpies davant el càncer, el Consell abordarà l'aprovació del Pla per a la prevenció i el control de la Tuberculosi a Espanya i la introducció al calendari comú de la vacuna davant el meningococ A, C, W i I als 12 anys.

Els consellers analitzaran també el finançament del sistema de monitorització de glucosa mitjançant sensors tipus Flaix en pacients adults amb diabetis i la regulació del barem de danys sanitaris.