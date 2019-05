La ministra de Sanitat estudia prohibir fumar als cotxes

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, ha avançat aquest dimecres, que podrien considerar els vehicles privats com a espais 'lliures de fum'. Ha assegurat que és una mesura en la qual s'està treballant, al costat de la Comissió Europea, per combatre el tabaquisme.

Així mateix, Carcedo ha recordat que el seu departament ministerial i, per tant, el Govern, segueix treballant per combatre el tabaquisme a Espanya i, especialment, l'inici de l'hàbit tabàquic, de manera que hi ha moltes línies de treball obertes al si de la Comissió Europea.

"És un assumpte que podrem parlar amb més calma, però seguim treballant en combatre el tabaquisme i, sobretot, en l'inici de l'hàbit tabàquic. El dels vehicles està, entre moltes altres mesures, per la qual cosa seguirem parlant en el futur quan hi hagi línies clares en el conjunt de la Unió Europea ", ha postil·lat la ministra.