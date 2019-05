Aquest és el lot d'amoxicil·lina que Sanitat ha retirat

El Ministeri de Sanitat va ordenar dimarts passat la retirada immediata de totes les unitats d'un lot de l'antibiòtic Amoxicil·lina / Àcid Clavulònic Aristo 500/125 mil·ligrams de 30 comprimits per un error en la dosi que apareix en les indicacions.

Concretament, el lot afectat és el JL4846. En el seu precinte s'indiquen 875 mil·ligrams / 125 mil·ligrams, en lloc de la dosi correcta: 500 mil·ligrams / 125 mil·ligrams.

L'alerta la va llançar l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) per informar de l'error a la població en un antibiòtic que s'utilitza per infeccions comunes en l'oïda, la pell i teixits tous o per a les del tracte respiratori o urinari.

El lot afectat, que té com a data de caducitat el 20 de novembre, ha de ser retornat, segons l'ordre emesa per l'Aemps, als laboratoris per les vies habituals. A més, insta les comunitats autònomes a portar un seguiment del procediment de retirada del lot JL4846 d'aquest medicament.