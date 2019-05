Els centres de salut gironins commemoren el Dia de la Infermera

Una de les activitats per conscienciar de la importància de la higiene de mans.

Els centres de salut de les comarques commemoren aquests dies el Dia Internacional de la Infermera, que se celebra el 12 de maig coincidint amb el naixement de Florence Nightingale, considerada la mare de la infermeria moderna, ja que en va crear el primer model conceptual i va ser capaç de demostrar la importància de les cures.

L'hospital Santa Caterina de Salut va organitzar ahir una jornada per sumar la celebració de la diada infermera i del Dia Mundial de la Higiene de Mans, que és el dia 5. El programa impulsat per la Comissió de Formació d'Infermeria i la Unitat de Control d'Infeccions de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) va començar amb una conferència dirigida als treballadors sobre la salut del viatger, a càrrec de Regina Capdevila, Marina Sánchez i Anna Hernández, infermeres del Servei Salut Internacional de Santa Caterina. Van informar sobre les vacunes obligatòries i recomanades segons les zones de destí i el tipus de viatger, sobre els vectors de transmissió de les diferents malalties, així com dels principals aspectes preventius que cal tenir presents abans d'emprendre el viatge.

A les dotze del matí van començar les activitats centrades a promoure una bona higiene de mans, com fer-la i sensibilitzar professionals i usuaris sobre la seva importància per evitar la transmissió d'infeccions.

Tot seguit es van dur a terme diferents activitats dirigides al col·lectiu infermer i el seu benestar personal. Entre d'altres propostes, es va organitzar un taller sobre cosmètica natural, a càrrec d'Eva Duch, diplomada en Naturopatia, i una sessió de ioga celebrada al laberint terapèutic dels jardins del parc hospitalari Martí i Julià, a càrrec de Sara Pons, infermera de l'hospital Santa Caterina i especialista en ioga terapèutic.

La matinal es va cloure amb la conferència Amar la vida, a càrrec de Nuri Gómez, infermera i cap de Serveis Hotelers del parc hospitalari Martí i Julià.

El programa de la diada es va complementar amb una exposició de pòsters presentats pel col·lectiu infermer de l'IAS l'any 2018 i una mostra sobre la higiene de mans, que romandrà exposada uns dies més al vestíbul de l'hospital.

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) celebrarà l'efemèride divendres, amb activitats als hospitals de Calella i Blanes i als centres d'atenció primària, a més de la celebració de la Jornada d'Infermeria.

La jornada enguany porta per lema «No treballem d'infermeres, som infermeres», un eslògan que persegueix un doble objectiu: donar visibilitat al rol de la infermera des de diferents àmbits assistencials dins de la població i també apoderar les professionals per aconseguir el reconeixement que mereix la professió.

La Jornada d'Infermeria, que se celebra a la CSMS des de fa més de 20 anys, comptarà per primera vegada amb una activitat dirigida directament a la ciutadania per fer-la coneixedora d'aquest Dia Internacional, i sobretot, perquè els usuaris posin en valor les cures infermeres i reconeguin la importància que té la tasca que desenvolupen aquests professionals dins del sistema sanitari per la promoció de la salut, en la prevenció de malalties i en l'atenció del pacient.

Per això, el personal d'infermeria de tots els ambulatoris de la CSMS (Calella, Malgrat, Palafolls, Lloret de Mar, Dr. Benito Rieral i Tossa de Mar) i dels dos hospitals repartiran el mateix divendres a totes les persones que vagin a visitar als centres un total de 800 pomes com a símbol de salut i un petit decàleg amb consells de salut per portar uns bons hàbits en alimentació, activitat física, descans, estat emocional i consum de tòxics (alcohol).