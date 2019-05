Figueres i Girona commemoraran el Dia Mundial divendres

Figueres i Girona se sumaran aquest divendres a la commemoració del Dia Mundial del Lupus. En el cas de Girona, la façana de l'Ajuntament sil·luminarà de color lila -el color de la malaltia-mentre que a la capital de l'Alt Empordà serà la façana del Teatre el Jardí, segons ha informat l'Associació Catalana de Lupus. En total, a tot Catalunya setze ajuntaments catalans com Barcelona, Cubelles, Mataró o Canet de Mar han fet una iniciativa conjunta per tal de sensibilitzar i visibilitzar aquesta malaltia.

Es calcula que a l'Estat hi ha unes 50.00 persones -el 90% dones- afectades d'aquesta malaltia crònica i autoimmunitària. El sistema immunitari de les persones amb lupus ataca les cèl·lules del cos, que identifica com a estranyes. Per tant, pot arribar a produir danys a qualsevol òrgan o teixit sans.

En el Dia Mundial del Lupus es fa una crida a l'acció, per a que els governs d'arreu del món augmentin la seva implicació en la investigació, sensibilització i atenció dels pacients; una tasca en la que l'Associació Catalana de Lupus (ACLEG), integrada per familiars, pacients i professionals, està compromesa.