L'Associació Ictus Girona estarà present a Girona Temps de Flors. En Joan Esparraguera, membre de l'entitat, ha ideat un projecte amb flors d'origami. Durant el març i abril diverses persones afectades d'ictus i familiars hi han col·laborat creant ornaments de paper en forma de flors. Dissabte l'entitat serà a la plaça Salvador Espriu mostrant flors de tota mena, tant naturals, gràcies a Subministraments Agrícoles Can Cornellà, com d'origami, gràcies a VidalFont Paper.