L'hospital i l'atenció primària del Baix Empordà es bolquen en la sensibilització sobre l'asma

L'hospital de Palamós i els quatre centres d'atenció primària gestionats pels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (Ssibe) -la Bisbal d'Empordà, Palamós, Palafrugell i Torroella de Montgrí- s'han bolcat aquests dies en la commemoració del Dia Mundial de l'Asma per sensibilitzar sobre una de les malalties cròniques més freqüents en infants i adolescents.

Durant tota aquesta setmana, les infermeres de pediatria han citat pacients ja diagnosticats per tal de convidar-los a una sessió específica i individualitzada en la qual se'ls recorda la tècnica d'inhalació i algunes de les recomanacions més importants per mantenir una vida normal.

Coincidint amb el Dia Mundial de l'Asma, que és el 7 de maig, es van muntar taules informatives als quatre ambulatoris i a l'hospital per oferir informació i nova documentació elaborada específicament, com el decàleg de l'asma o un document sobre el rentat de la cambra d'inhalació, a més de materials de la campanya #EnAsmaElCeroCuenta.

La Comissió per a la Promoció i Prevenció de la Salut dedica el 2019 a les malalties respiratòries i per això s'han reforçat els tallers i sessions que realitzen al llarg de l'any. S'està fent un taller de mindfulness, de 6 sessions de 90 minuts amb pacients ja diagnosticats de l'ABS de Palafrugell. S'hi donen eines per disminuir la càrrega emocional que la malaltia pot suposar en algunes situacions. També es mantenen les sessions grupals sobre la tècnica d'inhalació.

A més, les unitats de Medicina Interna i Farmàcia realitzaran aquest mes sessions internes de formació sobre l'asma a tots els professionals de les ABS, l'hospital i Palamós Gent Gran.

Ja fa anys que a l'atenció primària també es realitzen diferents tallers d'inhaladors i aquest any també s'incorporaran tallers a Palamós Gent Gran i l'hospital baix-empordanès.