L'Oncoextreme dobla el nombre de participants

La 5ª edició d'Oncoextreme, la cursa d'obstacles solidària organitzada pel Club Esportiu Palamós en benefici de la Fundació Oncolliga Girona, va comptar diumenge amb 750 participants, el doble que en l'edició anterior. La cursa presentava enguany com a novetat la possibilitat d'inscriure's en tres categories diferents: individual (157 participants), colla (341) i família (252) i els organitzadors han destacat també que més de la meitat dels inscrits -400- eren dones.

Com en edicions anteriors, la cursa, de 7,5 km, va transcórrer per camins i corriols de Palamós, amb sortida i arribada a la platja de la Fosca. Els participants van haver de superar una vintena d'obstacles de diversa dificultat, alguns d'ells instal·lats al mig del bosc i d'altres a les platges de Castell i la Fosca. Els obstacles, ideats per Xavier Adroher, del Club Esportiu Palamós, estan dissenyats de manera que els nens a partir de 10 anys els poden superar tots sols i els menors d'aquesta edat ho poden intentar amb l'ajuda dels adults que els acompanyin, ja que l'objectiu és que sigui una activitat esportiva i solidària apta per a tots els públics.

Tot i que l'objectiu no és competir, la cursa està cronometrada i la classificació es pot consultar a www.curses.cat. El primer classificat en la categoria individual masculina va ser Carles Mulleras, amb un temps de 00.51.38, i en la categoria individual femenina la primera classificada va ser Gemma Alcalà, amb 00:54:10.

L'objectiu de l'Oncoextreme és recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i sels seus familiars a través dels programes de l'Oncolliga Girona, com els serveis de fisioteràpia, drenatge limfàtic, suport psicològic i material ortopèdic.