Usuaris de la sanitat insten els hospitals a extremar els controls pel bacteri «Klebsiella»

La Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat (CUS) va demanar ahir als grans hospitals, preparats per fer intervencions quirúrgiques de gran complexitat, que extremin més els controls sobre el bacteri Klebsiella pneumoniae, que va desencadenar la mort de dos nadons prematurs a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre al Josep Trueta de Girona. El nadó, nascut a les 24 setmanes amb 600 grams de pes, va morir diumenge a la Unitat de Neonatologia d'una infecció causada pel bacteri. A més, a Girona hi ha tres nadons més que són portadors del Klebsiella però que no han desenvolupat la infecció.

Al març, l'hospital Trueta va declarar la presència d'un brot de Klebsiella pneumoniae al Servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut a Girona i va extremar les mesures de control per reduir el risc de contagi i identificar el possible focus. S'han fet 140 cultius ambientals, però no s'ha esbrinat l'origen del brot, que la conselleria dona per «controlat» i que desvincula del de Barcelona.

Des del març s'han detectat a Girona onze infants colonitzats -portadors del bacteri, però que no han emmalaltit- i dos que han desenvolupat la infecció, un dels quals és el que va morir.

En un manifest, la CUS va recordar que la Klebsiella «és un bacteri ambiental propi de l'àmbit hospitalari i d'algunes àrees com les unitats de cures intensives que afavoreixen el contagi dels pacients ingressats amb un sistema immunitari debilitat».

Tot i això, la Coordinadora expressa la seva «sorpresa perquè en hospitals de tercer nivell on es duen a terme intervencions quirúrgiques d'alt risc i amb una estructura clínica de màximes garanties succeeixin fets com aquests».

Davant la mort dels nadons, la CUS demana que «en casos similars, s'actuï de manera immediata per detectar l'origen de la infecció i que els nadons afectats, i amb un sistema immunitari debilitat, siguin tractats en espais totalment asèptics i amb un control clínic exhaustiu, ja que d'això pot dependre la seva supervivència».

«Entenem que el centre pren les mesures oportunes però pel resultat, no les suficients», afegeix la CUS, que demana que els pares estiguin permanentment informats «i se'ls doni tot el suport necessari davant situacions tan greus com aquesta».

«Insistim que cal extremar les precaucions i mesures de control per reduir i evitar en la mesura del possible el risc de contagi, així com detectar precoçment els nadons portadors del bacteri», subratlla la coordinadora, que exigeix que es facin públics els resultats de la investigació oberta pel Departament de Salut i els hospitals.