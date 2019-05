Amb tu, 50 anys i més

L'empresa farmacèutica espanyola Cinfa està de celebració: compleix 50 anys treballant per la salut de les persones. Mig segle de trajectòria al servei dels pacients i de la mà de la farmàcia que ha permès a Cinfa convertir-se en el laboratori més present a les llars espa­nyoles. Avui, fidel al seu compromís amb els pacients i els seus cuidadors, que han estat presents en els valors i la filosofia de la companyia des dels seus inicis, posa en marxa la iniciativa solidària 'Contigo, 50 y más'. "Amb aquesta acció, volem reconèixer el valor de les persones que conviuen amb la malaltia i, al mateix temps, donar suport a la tasca de les entitats de pacients que treballen per ells, i mostrar-los així el nostre agraïment", afirma Enrique Ordieres, president de la companyia.

Per a això, Cinfa lliurarà una aportació de 5.000 euros a cada un dels 50 projectes més votats entre els presentats per entitats de pacients espanyoles sense ànim de lucre. Aquestes podran presentar les seves candidatures fins al proper dilluns, 13 de maig, a través de la pàgina web oficial contigo50ymas.cinfa.com. A partir del 3 de juny i fins al 30 de setembre, a la mateixa web, tindrà lloc la fase de votació, que serà oberta i popular.

"Amb la iniciativa 'Contigo, 50 y más' esperem contribuir que molts pacients puguin gaudir d'un major benestar en la seva vida: des del punt de vista físic, però també mental i emocional. Perquè si en alguna cosa estem tots d'acord és que la salut és el primer", conclou el president de Cinfa.



Solidaritat, en tots els nivells



La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ha ocupat sempre un lloc preferent a Cinfa, l'objectiu de la qual és social de per si: treballa per la salut per contribuir a la qualitat de vida de les persones.

En aquest sentit, el laboratori espanyol dona, cada any, més de 100.000 euros a diversos projectes socials i fa set anys que promou el teaming, una iniciativa de solidaritat en equip en la qual els mateixos treballadors reuneixen fons per donar suport a projectes socials proposats i elegits per ells mateixos, i en els quals l'empresa també participa duplicant les quantitats reunides. D'aquesta manera, Cinfa i els seus professionals han destinat des del seu inici més de 175.000 euros a mig centenar de projectes dirigits a teràpies mèdiques per a nens amb malalties rares, o per donar suport a diverses entitats i centres socials.

Com a part del seu compromís amb els pacients, Cinfa organitza, a més, el certamen fotogràfic solidari La Mirada del Pacient, que busca visibilitzar el dia a dia dels pacients amb malalties cròniques o de llarga durada. També manté diversos convenis de col·laboració amb ONGs del sector farmacèutic i social com Farmamundi, Farmacéuticos sin Fronteras, Medicus Mundi o Càritas.

Finalment, la integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual ocupa també un lloc preferent en l'RSC de Cinfa, que des de fa 25 anys compta amb més de 100 persones treballant en tasques d'estoig i embalatge dels seus productes, a través de l'empresa Tasubinsa. De manera complementària, persones d'ASPACE (Associació de Paràlisi Cerebral d'Espanya) tenen cura i mantenen les zones verdes a les instal·lacions del laboratori.



50 anys en moviment



En l'actualitat, Grupo Cinfa compta amb un vademècum de més de 4.500 solucions, 2.000 professionals i 6 de plantes de producció a Espanya. Unes xifres fruit del compromís i la dedicació d'aquesta companyia, que en els últims 10 anys ha invertit més de 183 milions d'euros en R+D+I. L'objectiu: continuar oferint solucions de salut de qualitat i accessibles, no només per al tractament de malalties, sinó també per a la prevenció i la millora de la qualitat de vida.

En els seus inicis, Cinfa va començar desenvolupant productes d'autocura i ortopèdia, per emprendre el 1994 el que suposaria el principi d'una fita que marcaria el rumb de la companyia: el desenvolupament de medicaments genèrics. El 1998, va posar en el mercat les primeres unitats d'aquests fàrmacs i, des de llavors, ha arribat als 1.200 milions de medicaments genèrics comercialitzats, incloent fàrmacs especialitzats per oncologia i trasplantaments.

Posteriorment, i com a part de la seva estratègia de diversificació, Cinfa va entrar en àrees com la cura de la pell (2010) i la nutrició personalitzada (2012), i es va expandir fora de les nostres fronteres en un procés d'internacionalització que l'ha portat a consolidar-se en regions com l'Orient Mitjà i Centreamèrica.

Més recentment, el 2017, Cinfa va adquirir tres noves empreses, Natural Santé, Sakura Italia i Orliman, amb la qual cosa reforça la seva presència en l'àmbit de l'autocura i al sud d'Europa.