Entrevista a Lydia Valentín: "La meva motivació és ser la millor esportista espanyola de la història"

- El teu currículum diu que ets la dona més forta del país i la millor aixecadora de pes del planeta, però l'halterofília és només força? Quins altres factors hi entren en joc?

Ja m'agradaria ser la dona més forta del país€ ha, ha, ha. Però l'halterofília és molt més que força. Hem de fer una preparació física, tècnica i mental molt important. Si hagués de destacar alguna cosa, seria la preparació mental, fer una bona preparació anual, un bon calendari de competició i planificar bé la temporada.

- Com és la teva rutina d'entrenament físic?

Depèn de la competició que estiguem preparant en aquest moment. Actualment estic preparant-me per al Campionat d'Espanya, que serà el dia 7 de juny a Madrid. Vinc de competir a l'Europeu, per la qual cosa ara estic fent una sessió d'entrenament al dia. Quan passem a preparar el Mundial, hauré de pujar la càrrega d'entrenament, i passaré a tenir dues sessions d'entrenament al dia.

- Com entrenes la motivació i la força mental?

La motivació l'he anat treballant des de sempre, és una cosa que t'acompanya, perquè la motivació fa que vulguis créixer i ser millor cada dia. La meva motivació és ser la millor esportista espanyola de la història i això m'imprimeix força dia a dia. Quant a la força mental, faig sessions en determinats moments amb el meu psicòleg per treballar i visualitzar el que volem aconseguir. Realment, entrenar la ment és molt important per a mi.

- De quina manera cuides la teva alimentació?

Per a un esportista d'elit és fonamental cuidar l'alimentació. Ho és tot. Tinc una nutricionista que treballa amb mi, que em dona les pautes diàries... Però a més, cal ser molt professional en el dia a dia, per seguir aquesta pauta alimentària.

- Et pots permetre algun caprici, per exemple, per Nadal, un aniversari?

Sí, és clar, sempre és bo fer-ho. Però en moments puntuals... que si no no es rendeix bé€ ha, ha, ha. Realment m'encanten els productes de la meva terra, Lleó.

- Parlem de tècnica, d'entrenament físic i mental, però quant té a veure el talent en un esport com l'halterofília?

Sí que puc dir que tinc talent, és important tenir talent€ però et puc assegurar que el talent es treballa, s'entrena, es torna a treballar€ I la constància és la que fa que aquest talent que pots tenir l'incrementis al màxim.

- Diuen que ja es veia que tenies fusta des de petita€ Com vas començar a practicar aquest esport?

Jo era una nena a la qual agradaven tot tipus d'esports, bàsquet, córrer€ fins que un dia vaig passar pel gimnàs on practicaven halterofília i ho vaig provar. L'entrenador ho va veure clar. Em va demanar que hi tornés a passar i, com que em va agradar molt, hi vaig tornar, i d'aquí fins ara!

- Històricament l'halterofília era un esport molt masculí, t'ha tocat enfrontar-te a prejudicis de gènere?

No, no n'he tingut cap. Quan competeixo haig d'aixecar el pes igual que els meus companys nois.

- I després de tant temps competint i molt esforç i sacrifici, com et sents competint contra gent que no juga net?

Doncs és un llast. No són esportistes. És dur quan has competit i saps que els teus rivals no estan en igualtat de condicions. Però finalment es va fer justícia i les trampes sempre acaben sortint. Sempre defensaré el joc net.

- Com et sents sent un referent en l'esport espanyol i exemple per a moltes nenes?

És un orgull, una responsabilitat, no m'hauria imaginat mai arribar a aquest punt. Però m'encanta i m'omple de motivació per continuar competint i donar el màxim.

- Tòquio 2020 cada vegada és més a prop. Seran els teus últims Jocs Olímpics? Quins plans de futur tens?

Sí, seran els meus últims Jocs, però de moment no em plantejo res més enllà. Vaig pas a pas. Tinc esdeveniments importants abans d'aquesta cita. Ara, Campionat d'Espanya, després algun Gran Premi i, al setembre, el Mundial. Vull gaudir de tot el que em falta per competir i en el futur ja ho veurem.