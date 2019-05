La pell: cura de l'òrgan més extens i més exposat

A l'estiu, aquests factors, com el sol, ens poden afectar la salut, per la qual cosa s'han d'extremar les precaucions i intentar cuidar-la tan bé com sigui possible. Per això, és necessari tenir en compte alguns aspectes per poder protegir la pell correctament.

El sol és el principal factor extern que pot incidir negativament en la salut de la pell, això és pel fet que els raigs ultraviolats poden danyar-la. El grau de radiació ultraviolada pot variar segons l'hora, per la qual cosa es recomana utilitzar protector solar durant tot el dia, encara que hem de ser més insistents a usar-lo en les hores en què la radiació és molt intensa. A partir de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, la radiació de raigs ultraviolats és bastant alta, per la qual cosa en aquest horari es recomana no exposar-se al sol.

Encara més, encara que el dia estigui ennuvolat, els núvols deixen passar almenys el 80% de radiació, per la qual cosa igualment és recomanable utilitzar crema amb protector solar per evitar possibles cremades o enrogiment de la pell. Així mateix, l'aigua no protegeix dels raigs ultraviolats, ja que permeten el pas d'almenys el 50% de la radiació.



Protegir la pell a l'estiu



La primera acció que s'ha de dur a terme és protegir la pell amb una crema solar i amb un factor de protecció mínim de 30. Per utilitzar-lo correctament, cal aplicar una quantitat contundent a totes les parts del cos que estiguin exposades, sense oblidar zones com ara el coll, les orelles o el dors dels peus i de les mans. grafico-ictus.ai

D'altra banda, encara que no sembli important, hem de comprovar que la crema solar no està caducada, sobretot si s'ha adquirit en altres dates de l'any o es conserva de les vacances passades, ja que això pot influir en la seva durabilitat i efectivitat. També s'ha d'aplicar 15 minuts abans de l'exposició al sol i repetir el procés cada dues hores. Així mateix, per protegir-se, cal fer servir alguna peça de roba per cobrir les parts més delicades del cos. Per exemple, l'ús d'una gorra pot ser de gran ajuda.

Una altra manera de cuidar la pell a l'estiu és aconseguir que es mantingui hidratada. Per a això, es recomana beure aigua amb força freqüència per evitar deshidratar-nos. Això és important, ja que el sol i la deshidratació són alguns dels factors que més afecten l'aspecte i salut de la pell, i causen envelliment cutani.

No obstant això, també cal parar atenció a la higiene i a la neteja, ja que pot convertir-se en una gran aliada per a la cura de la dermis. Es recomana netejar la pell i, especialment, rentar-se la cara, almenys dues vegades al dia, al matí i a la nit, i utilitzar productes específics com l'aigua micel·lar. Un cop la pell és neta, cal que hi apliquem crema hidratant i amb actius regeneradors que encara protegiran més aquest òrgan.

Seguint aquestes petites indicacions i consells, podem evitar causar danys a la pell. Durant l'estiu és molt freqüent veure com es crema o s'enrogeix, la qual cosa pot tenir molt males conseqüències per a la salut cutània. Per això, és preferible evitar riscos i preparar la dermis per gaudir completament de les vacances d'estiu.