VIH, present i futur dels pacients

Si ho traduïm a termes més comuns, es tracta d'un atac al sistema immunitari que permet que es desenvolupi un altre tipus de malalties i infeccions sense cap barrera natural que el prohibeixi.

La que va ser considerada la gran pandèmia del segle XX continua, per desgràcia, estant present en ple segle XXI. Només a Espanya, al voltant de 3.000 persones s'infecten cada any d'aquest virus i n'afecta 145.000 més a tot el país. A més, s'estima que el 18% no està diagnosticat. Encara, avui dia, la via sexual és la forma de transmissió més freqüent i els homes són els que més presenten aquest tipus de virus.

Els tractaments antiretrovirals han aconseguit millorar la qualitat de vida dels pacients amb VIH i han ampliat la seva esperança de vida. Però encara queda molt per fer perquè aquesta malaltia tingui una cura real i efectiva. Aquest tipus de tractaments evita la transmissió del virus i a més el manté controlat.

Associacions com GeSIDA i CESIDA aposten per la implementació de l'anomenada profilaxi preexposició, un tipus de medicament antiretroviral destinat a prevenir la transmissió del VIH a persones sanes que tenen risc de contreure la malaltia.

En l'actualitat, l'estigma de les persones amb aquesta malaltia és pràcticament nul, la qual cosa, unit al seu control baix dits tractaments, comporta el fet que el nivell d'alarma respecte al VIH hagi desaparegut. Això implica abaixar la guàrdia amb les campanyes de conscienciació, que encara són necessàries per a prevenir els contagis. La prevenció a través de la detecció precoç és encara una assignatura pendent, així com la seva inclusió en les polítiques sanitàries, per donar la importància que mereix una malaltia que encara es considera seriosa.



El futur dels pacients del VIH



El futur per a aquests pacients sembla que mira a l'obtenció d'una cura eficaç que posi remei a aquesta malaltia. Així ho demostren els últims avanços en recerca, duts a terme per científics espanyols, que han aconseguit que el VIH desaparegui en almenys dos pacients.

El primer cas s'havia donat l'any 2008, quan un home infectat amb VIH, Timothy Ray Brown, havia aconseguit vèncer la malaltia després d'haver rebut un trasplantament de medul·la. El virus havia desaparegut del seu organisme i no havia deixat cap rastre. L'anomenat 'pacient Berlín' va ser un cas únic, la notícia del qual va donar la volta al món amb en un halo d'esperança per a la resta de pacients.

Ara, el 2019, un equip de científics espanyols ha aconseguit tornar a fer-ho. L'anomenat 'pacient Londres' es va sotmetre a un trasplantament per a combatre un limfoma. Com a conseqüència, el virus ha quedat eliminat i des de fa 18 mesos no ha tornat a aparèixer. Comparat amb casos anteriors en què el virus tornava a aparèixer en el termini d'un any, aquest període de temps és tot un èxit. A més, sense haver de recórrer a cap mena de tractament antiretroviral.

Malgrat aquests avenços, els investigadors són reticents a utilitzar la paraula 'cura' per referir-se a aquests dos casos d'èxit. En tots dos, els trasplantaments han estat determinants, gràcies a la mutació d'algunes de les cèl·lules donades, que van servir d'escut davant de l'entrada del virus. De totes maneres, aquests dos casos són dues bones notícies que només preveuen un futur esperançador per als pacients de VIH gràcies a la recerca en la matèria.