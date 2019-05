L'hospital Trueta estrena 18 butaques gràcies a l'Oncolliga

Les dependències de l'hospital Josep Trueta de Girona han estrenat divuit noves butaques per a pacients i acompanyants, gràcies al donatiu fet per la Fundació Oncolliga Girona amb diners recollits a la cursa solidària Oncotrail 2018.

L'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha rebut vuit butaques per valor de 18.585,60 euros, que faran més confortable l'estada de pacients i acompanyants durant les sessions de tractament a la vuitena planta, on estan hospitalitzats els pacients oncològics. Les altres deu butaques, que tenen un cost de 23.232 euros, s'han donat a l'Institut Català de la Salut (ICS), i s'han instal·lat a les habitacions de la cinquena planta, a la Unitat Polivalent d'Alta Intensitat de Cures, on, entre altres, queden hospitalitzats els pacients oncològics que han passat per una intervenció quirúrgica.

El director de l'Oncotrail, Lluís Comet, i la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer, han visitat les dues plantes on s'han instal·lat les butaques, acompanyats per la directora del Trueta, Glòria Padura, i el director assistencial de l'ICO Girona, David Gallardo, així com altres representants de la institució.

Durant la visita, Gallardo ha expressat el seu «agraïment infinit» cap a l'Oncotrail per la seva solidaritat i destaca que es tracta d'un esdeveniment que «té un doble impacte: d'una banda, la satisfacció dels que corren i hi col·laboren com a voluntaris, i de l'altra, el guany que acaba generant per als pacients i familiars».

En la mateixa línia s'ha pronunciat la directora d'Infermeria del Trueta, Pilar Solé, que afegeix que les noves butaques no solament donen més comoditat als pacients i familiars, sinó també als professionals que els atenen, que no hauran de fer tant d'esforç per enllitar-los.

Per la seva banda, Lluís Comet, director d'Oncotrail, recorda que l'origen de la cursa solidària va ser la seva pròpia experiència personal quan va estar ingressat a causa d'un càncer. «Els meus familiars i jo mateix ens vam adonar que les butaques que hi havia a les habitacions no eren gens còmodes i vaig decidir que faria alguna cosa per recaptar diners amb els quals poder canviar-les», va explicar.

L'Oncotrail, la cursa solidària que l'Oncolliga organitza cada any amb sortida i arribada a Palafrugell, va recaptar en la seva darrera edició 288.472 euros, dels quals 174.303 euros s'han destinat a donatius per als hospitals gironins amb l'objectiu de millorar el confort i el diagnòstic dels malalts de càncer.

Per participar en la cita, cada equip ha de fer un donatiu mínim de 1.000 euros i, gràcies a la col·laboració de voluntaris i patrocinadors, tot el que es recapta es destina íntegrament a l'objectiu solidari del repte: millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars.

Des de la primera edició fins ara s'han recollit més de 900.000 euros, que s'han anat repartint en funció de les necessitats de cada centre hospitalari i de l'entitat mateixa. També s'han destinat fons a diversos projectes d'investigació sobre el càncer.