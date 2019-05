El 70% del personal de l'ICS són dones, però només el 30% té un càrrec

El 70% dels professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) són dones, però només el 30% tenen càrrecs de comandament, segons les xifres que ha fet públiques aquesta setmana el mateix organisme. En concret, només hi ha un 22% de dones caps de servei i un 36% de caps de secció. Mentrestant, el nombre de dones presents al cos de la sanitat pública catalana va en augment, atès que un 61,5% dels residents als hospitals ho són, i un 74% a l'atenció primària. Tot plegat es tradueix, per exemple, en una bretxa salarial entre homes i dones de l'11%, principalment perquè són les dones les que tenen cura dels fills a partir d'excedències, permisos, menys guàrdies o menys activitat en recerca i docència. L'ICS vol capgirar la situació i per això ha presentat una dotzena de mesures per fer-hi front.

Aquesta dotzena de mesures s'inclouran dins d'un nou Pla d'igualtat que inclou, entre d'altres, el Programa d'Expertesa Universitària en Lideratge Femení, dirigit a 24 dones professionals d'hospitals de l'ICS.

Durant el curs, es donaran eines en negociació, estils de lideratge i comunicació per potenciar les seves capacitats dins l'organització.

Vergés va considerar que és «de justícia social» abordar aquestes qüestions, atès que el sistema català de salut està «altament feminitzat». En la mateixa línia, el director gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon, va explicar que l'organització ha de ser «capdavantera» en revertir una situació com l'actual.

Altres mesures que inclou el pla passen per revisar els barem i el diccionari de competències per accedir a llocs de comandament; per promocionar tècniques de selecció neutres; per potenciar el teletreball; per limitar les reunions de gestió fins a les quatre de la tarda; per flexibilitzar els horaris laborals, o per potenciar la conciliació de la vida laboral i la familiar, entre d'altres.