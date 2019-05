La CSMS s'uneix a una campanya mundial per enfortir el rol de la infermeria

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) s'ha unit oficialment a la campanya mundial Nursing Now (La infermeria ara), impulsada pel Consell Internacional d'Infermeres (CIE) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per enfortir el paper de la infermeria en els sistemes sanitaris de tot el món. Per això aquesta iniciativa vol demanar a governs, professionals sanitaris i usuaris dels serveis que valorin més les infermeres i apostin pel seu lideratge per millorar la salut de la població, tenint en compte que representen gairebé la meitat dels treballadors sanitaris a tot el món.

El Director Gerent de la Corporació, Iñaki Garcia Bernis, va signar el document d'adhesió a aquesta iniciativa en el transcurs de la celebració de la Jornada d'Infermeria 2019 la setmana passada, acompanyat de la directora d'Infermeria i Processos Assistencials, Joana Blàzquez, del president de la Corporació, Joan Guix, i de la directora General d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, Maria Sardà.

Des de la direcció d'Infermeria de la Corporació s'han marcat quatre línies de treball per alinear-se amb els objectius que marca aquesta campanya mundial. En primer lloc, donar visibilitat al rol de la infermeria des de tots els àmbits assistencials i apoderar els professionals per aconseguir el reconeixement de la professió. En segon lloc, designar infermeres referents i gestores de casos en l'atenció primària i hospitalària per donar resposta a les necessitats dels pacients i familiars des d'una visió més global. També fomentar la formació i finalment treballar en la difusió de les bones pràctiques entre la ciutadania perquè la població conegui on i com actua la infermeria. En aquest cas, els programes Salut i Escola o els tallers d'higiene de mans a les aules, en serien dos exemples.

«La Jornada d'Infermeria que celebrem anualment és una bona manera de donar visibilitat a la professió i posar en valor el rol de la infermera en les cures, però també és una gran oportunitat per impulsar l'esperit científic dels professionals i motivar-los a fer recerca i innovar per posar de relleu l'aportació d'infermeria a la ciència. En aquesta edició s'han presentat tretze comunicacions científiques de molta qualitat que abracen diferents camps: les llevadores, l'àmbit quirúrgic, l'àrea d'atenció primària i hospitalària», explica Joana Blàzquez.

La campanya Nursing Now vol aconseguir que la societat valori més la infermeria i apostin pel seu lideratge per millorar la qualitat dels ciutadans i la millora de la salut de la població, tenint en compte que són els professionals més propers a la comunitat i desenvolupen un paper important tant en la promoció de la salut com en la prevenció, el tractament i les cures.