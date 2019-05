L'hospital de Palamós impulsa una Unitat Mèdica Ambulatòria

El nou espai té una consulta, dues sales per a tractaments, una llitera i un box tancat.

El nou espai té una consulta, dues sales per a tractaments, una llitera i un box tancat. ssibe

L'hospital de Palamós ha estrenat una nova Unitat Mèdica Ambulatòria. Aquest espai, situat a la segona planta, està destinat a prestar atenció mèdica especialitzada i tractar pacients amb patologies cròniques i necessitats complexes.

A causa de l'envelliment progressiu de la població i el fet que els pacients siguin més complexos, va fer que el centre creés l'any 2012, dins del Servei de Medicina Interna, la Unitat de Pacient Crònic Complex, que fins ara havia estat ubicada a la quarta planta d'hospitalització, ocupant tres habitacions. Des del 30 d'abril aquesta unitat està ubicada a la segona planta de l'hospital, després d'unes obres de remodelació i, amb el canvi, la quarta planta torna a disposar de més habitacions per a l'hospitalització.

Aquesta unitat s'adapta a les necessitats dels pacients i engloba la Unitat de Diagnòstic Ràpid i l'Hospital de dia de Medicina Interna, i passa a anomenar-se Unitat Mèdica Ambulàtoria (UMA). S'hi dona atenció a pacients amb malalties cròniques (sobretot malaltia pulmonar obstructiva crònica i insuficiència cardíaca), que pateixen un empitjorament puntual i que es troben amb risc d'aguditzar-se, pel que es beneficien d'una atenció ambulatòria integral i d'intensitat intermèdia, evitant així ingressos hospitalaris.

L'accés a la unitat, explica el centre, és per derivació dels professionals tant de l'atenció primària com de l'hospitalària, majoritàriament des d'urgències o medicina interna.

El nou espai, diferenciat de la resta de serveis, disposa d'una consulta mèdica, dues sales per a fer tractaments mèdics amb sis butaques, una llitera i un box tancat per als tractaments nebulitzats de gèrmens multiresistents.

En aquest espai s'hi poden realitzar proves complementàries, com analítiques o radiografies, i també permet fer tractaments com fisioteràpia respiratòria o tractaments amb antibiòtics nebulitzats per infecció respiratòria de gèrmens multiresistents.

Els professionals de la unitat treballen de forma integrada tant amb la resta d'especialitats de l'hospital com amb l'atenció primària i l'atenció sociosanitària.