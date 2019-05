Mas Casadevall alerta que l'augment de diagnòstics de TEA fa créixer la llista d'espera

La Fundació Mas Casadevall de Serinyà, que atén persones joves i adultes amb autisme, alerta que l'increment de diagnòstics del trastorn de l'espectre autista ha fet incrementar la llista d'espera del centre. L'entitat assenyala que «si no es posen recursos» al servei dels centres que tracten amb persones amb aquest trastorn, les cues creixeran. En aquest sentit, recorden que els usuaris dels quals tenen cura s'estan al centre fins que es moren. «No són usuaris de sis mesos, un any o dos anys», assenyala el president de la Fundació Mas Casadevall, Lluís Desoi.

Actualment la fundació gestiona 38 places, la majoria a la residència que hi ha a Serinyà i que fa 30 anys que funciona. Està especialitzada en persones joves i adultes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), bona part d'elles amb greus dificultats de comunicació. A més, compta amb una desena de tallers en què els usuaris treballen sota la supervisió d'un tècnic. Entre les activitats que s'hi fan hi ha hort, ceràmica, teixits, pintura o el restaurant, que compta amb una capacitat per a unes 25 persones.

Tot el que fabriquen als tallers o els dinars que serveixen al restaurant suposa el 3% del pressupost. «No pretenem que sigui res més que un reconeixement a la feina dels usuaris. No hi ha cap intenció econòmica, però ells se senten realitzats», destaca el president de la fundació, Lluís Desoi.

El problema, però, és que ara per ara a Catalunya no hi ha cap centre que faci les mateixes funcions que les del Mas Casadevall, dedicat en exclusiva a persones amb TEA adultes. Desoi explica que cada vegada s'està diagnosticant més i de manera més precoç, però que molts dels que els arriben són persones amb més dificultats per la falta prèvia de treball.

Per això demana que s'incrementin els recursos per poder donar servei als usuaris majors de 45 o 50 anys que van entrar al centre quan eren molt joves i que Desoi dona per fet que seguiran creixent els propers anys.

Actualment, bona part dels recursos provenen de la Generalitat i dels convenis que se signen amb entitats com CaixaBank.

Noves necessitats

Desoi recorda que la fundació que presideix és «la punta de llança» i per tant es van trobant amb «noves necessitats» que s'han de cobrir, com l'envelliment de les persones amb TEA.

«Cal recordar que es tracta d'un envelliment més prematur, ens trobem que hem d'assajar nous serveis i necessitem nous professionals per dur-los a terme», assenyala.

En aquest sentit, el president concreta que calen més fisioterapeutes, tècnics que puguin treballar la psicomotricitat i personal que adapti els tallers als usuaris més grans.

Una de les passes endavant que s'ha fet els darrers anys ha estat que la societat «hagi pres consciència» del que suposa tenir un familiar amb TEA. Desoi reconeix que «s'ha millorat molt» i s'ha visibilitzat un problema que, assegura, abans «quedava reduït a l'àmbit familiar i s'amagava». «Sense cap dubte la sensibilitat ha augmentat molt», subratlla.

A banda dels usuaris que es troben al Mas Casadevall, la fundació també gestiona un pis que es troba al centre de Banyoles, on els afectats per TEA que tenen més autonomia conviuen i porten una vida normal.