Alerten de l'efecte perjudicial que poden tenir en els usuaris les cremes solars

L'estiu està a la volta de la cantonada. Una època de sol i calor on es passen una gran quantitat d'hores a l'aire lliure. En aquesta època és fonamental tenir a mà crema solar per evitar patir les perilloses cremades del sol. No obstant això, un estudi de l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, en anglès) i que ha publicat la prestigiosa revista mèdica "Journal of the American Medical Association" (JAMA) explica que els ingredients químics dels protectors solars arriben a la sang de l'organisme, barrejant-se amb ella.

L'objectiu de l'estudi és esbrinar "la concentració màxima en sang dels ingredients actius de diversos productes de protecció solar". Tal com explica la publicació científica, aquest estudi "va dur a terme un assaig clínic a 24 participants sans" que havien d'aplicar-se quatre tipus de protectors solars que es troben actualment a la venda i comprovar "les concentracions màximes de sang" que es registraven.

Com a resultat d'aquesta investigació, l'estudi recull que, després d'aquesta prova, els participants presentaven "concentracions en sang que excedien el llindar establert per l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units". "L'absorció sistèmica dels ingredients de protecció solar dóna suport a la necessitat d'estudis addicionals per determinar la importància clínica d'aquestes troballes", apunten els precursors d'aquesta investigació.

No obstant això, els encarregats de dur a terme aquest estudi també matisen que "aquests resultats no indiquen que les persones han d'abstenir-se de l'ús de protector solar", de manera que de moment no es desaconsella als usuaris seguir utilitzant cremes solars. "Les troballes de l'estudi plantegen moltes preguntes importants sobre la protecció solar i el procés mitjançant el qual la indústria de la protecció solar, els clínics, les organitzacions especialitzades i les agències reguladores, els beneficis i riscos d'aquest medicament de venda lliure", afirmen els doctors encarregats de tirar endavant aquesta investigació.