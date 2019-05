El medicament l'ús del qual s'ha restringit per risc d'embòlia pulmonar

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, AEMPS, ha emès un avís informatiu a través del seu portal digital per informar de "les restriccions provisionals d'ús" del medicament Tofacitinib, que s'utilitza per al tractament de la colitis ulcerosa.

"Les dades preliminars d'un assaig clínic han mostrat un augment del risc d'embòlia pulmonar i mortalitat global en pacients de 50 anys o majors amb colitis ulcerosa i almenys un factor de risc cardiovascular, tractats amb tofacitinib 10 mg dues vegades al dia. Per això s'ha iniciat una revisió del balanç benefici-risc en les seves indicacions autoritzades", expliquen des de l'AEMPS. "Els resultats preliminars d'un assaig clínic en curs (A3921133) han mostrat un increment del risc d'embolisme pulmonar (EP) i de mortalitat global en pacients amb colitis ulcerosa (AR) de 50 anys o majors i almenys un factor de risc cardiovascular , tractats amb tofacitinib 10 mg dues vegades al dia. Per aquest motiu s'ha iniciat una revisió del balanç benefici-risc de tofacitinib (Xeljanz) en les seves indicacions autoritzades i s'han introduït restriccions d'ús de manera provisional ", expliquen des de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.



Per evitar incidències en els pacients que usen aquest tractament, l'AEMPS ha adoptat les següents mesures per posar en coneixement dels professionals sanitaris: "Es contraindica l'ús de tofacitinib 10 mg, 2 vegades al dia, en pacients que presentin un o més d' els següents factors de risc per EP: insuficiència cardíaca, trastorns hereditaris de la coagulació, antecedents personals de tromboembolisme venós (ja sigui trombosi venosa profunda o embòlia pulmonar), ús d'anticonceptius hormonals combinats o de teràpia hormonal substitutiva, neoplàsia, o cirurgia major recent ". "Addicionalment, s'hauran de considerar altres factors de risc com obesitat (IMC> 30), tabaquisme, edat o que estiguin immobilitzats per al tractament amb tofacitinib 10 mg, 2 vegades al dia". "Els pacients actualment en tractament amb tofacitinib 10 mg, 2 vegades al dia, hauran de consultar amb el seu metge i aquells d'alt risc d'EP hauran de canviar el tractament a una altra alternativa terapèutica. En pacients amb AR i AP s'ha d'utilitzar tofacitinib exclusivament a la dosi autoritzada per al tractament d'aquestes patologies: 5 mg 2 vegades al dia ". A més, "es recomana als pacients no suspendre el tractament ni canviar la dosi del medicament sense consultar prèviament amb el seu metge".