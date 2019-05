Un nutricionista revela el que has de menjar tres vegades al dia per perdre pes sense esforç

Un nutricionista revela el que has de menjar tres vegades al dia per perdre pes sense esforç

Al llarg dels últims mesos un nou moviment relacionat amb la vida sana i l'esport ha recorregut les xarxes socials. Es tracta de dues peticions virals que poden ajudar-te a millorar la teva vida i, alhora, a perdre pes de manera sana i segura. En definitiva dues activitats que han impulsat diferents marques i institucions i amb les que podràs arribar a temps a l'"operació biquini": el de menjar real durant almenys un mes fugint dels insans ultraprocessats ??de la indústria alimentària i caminar més de 15.000 passos al dia (el mínim que demana per estar saludable l'Organització Mundial de la Salut).

En aquest sentit molts nutricionistes han llançat en les últimes hores a través de les xarxes socials els seus consells per poder arribar a temps a l'estiu (i en el teu pes ideal). Un d'ells ha estat Miquel Gironès, un dels més seguits en xarxes socials gràcies al seu compte d'Instagram en què fa recomanacions per a una vida saludable i perquè estiguis en el teu pes ideal. Entre els consells d'aquest expert es troba un clau: has de menjar tres peces de fruita al dia per intentar baixar pes de forma saludable. Però no només has de fer això. També és aconsellable que beguis un got d'aigua abans de cada àpat, el que també t'ajudarà a baixar pes perquè aconseguirà que sacies el teu organisme.

La fruita (no importa quina, aprofita que a l'estiu hi ha més varietat) té tota mena d'efectes positius en la teva dieta i cap negatiu. En aquest sentit els experts en nutrició fa mesos que insisteixen que cal fugir dels vells mites que predominaven fa anys i en els quals es diu, per exemple, que menjar fruita a la nit engreixa o que aquest tipus d'aliments tenen massa sucre. Més aviat al contrari.

La fruita t'ajudarà oblidar altres postres que per descomptat són menys saludables, tenen més sucre i no t'ajudaran gens ni mica en el teu objectiu de perdre pes. De fet és el complement ideal del teu esmorzar, sigui amb formatge fresc o amb formatge batut. Així aconseguiras que el primer àpat del dia sigui realment saciant i que amb ell puguis fer tot el matí sense picar res o picant una altra peça de fruita com una poma que et sadolli però no et sumi calories innecessàries.