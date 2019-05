Blanes i Calella despleguen un programa per millorar l'ús dels antibiòtics

Els hospitals de Blanes i Calella han començat a aplica una iniciativa per millorar l'ús dels antibiòtics en pacients atesos per problemes infecciosos. Els dos centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) han posat en marxa un programa d'optimització de l'ús dels antibiòtics (PROA) per millorar d'ús d'aquests fàrmacs i evitar les resistències que poden generar en l'organisme per un consum inadequat.

El programa Proa el desplegarà un equip multidisciplinari format per professionals de Microbiologia, Farmàcia, Control d'Infeccions Nosocomials i Medicina Interna. Amb el desplegament del programa, que ja funciona en altres centres, es busca incrementar la implicació dels professionals i ajudar-los a millorar la prescripció, incidint així en la seguretat del pacient.

A més, pretén millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions, minimitzar els efectes adversos que puguin anar lligats al consum dels antibiòtics i garantir la utilització del tractament cost-efectiu, és a dir, que siguin fàrmacs efectius contra la malaltia que cal tractar i que, per tant, permetin un estalvi de costos associats.