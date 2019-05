El CAC i els metges s'alien per combatre les «fake news» relacionades amb la salut

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), juntament amb els col·legis de les quatre demarcacions catalanes, han signat un conveni per vetllar per la salut de la ciutadania i combatre les fake news relacionades amb la salut, segons han informat en un comunicat.

El conveni vol establir un marc estable de col·laboració entre el CAC i els col·legis de metges per vetllar per un tractament informatiu i publicitari correcte dels productes sanitaris i dels serveis que ofereixen els professionals de salut, així com combatre la desinformació en línia.

L'acord també té com a objectiu promoure diversos estudis sobre els efectes de la publicitat de jocs d'atzar i d'apostes en línia, així com elaborar materials educatius per a la prevenció de les addiccions als jocs, apostes i videojocs i dels trastorns de la conducta alimentària com l'anorèxia i la bulímia nervioses.

Mitjançant aquesta col·laboració institucional, s'elaboraran diversos materials educatius i de prevenció adreçats als nens i adolescents, a les famílies i als professionals de l'educació, a més de fomentar l'intercanvi de recursos i d'informació.

Així mateix, l'acord també preveu que les dues institucions realitzin accions conjuntes.

El conveni el van signar la setmana passada el president del CAC, Roger Loppacher, i el president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i del Col·legi de Girona, el doctor Josep Vilaplana; el de Barcelona, Jaume Padrós; el de Tarragona, Fernando Vizcarro, i el de Lleida, Ramon Mur.