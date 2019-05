La implicació del sector privat permetrà fer uns 400 trasplantaments més l'any a l'Estat

La col·laboració de la sanitat pública amb la privada, fruit del conveni signat a l'octubre entre l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i l'Aliança de la Sanitat Privada Espanyola (ASPE), permetrà realitzar uns 400 trasplantaments més cada any a l'Estat, segons va explicar la directora de l'ONT, Beatriz Domínguez-Gil, durant la XVI Reunió Nacional de Coordinadors de Trasplantaments i Professionals de la Comunicació.

La col·laboració se sustenta en la «corresponsabilitat» que té la sanitat pública i privada a l'hora d'atendre les necessitats dels pacients. «Promovem el concepte que tota persona que mor en condicions de ser donant ha de tenir l'opció de donar, amb independència que mori en un centre privat o públic», va comentar Domínguez-Gil, després de recordar que la donació és un «segell de qualitat en si mateixa».

Per això, la directora de l'Organització Nacional de Trasplantaments va comentar que amb aquest acord amb la sanitat privada s'espera que augmenti l'activitat de donació a Espanya entre un 5 i un 10%, cosa que suposarà la realització d'uns 400 trasplantaments més cada any.

Segons les primeres dades que manegen l'ONT i ASPE, que actualment estan realitzant un estudi de la potencialitat dels centres sanitaris privats, n'hi hauria uns 160 que podrien realitzar l'activitat de donació, i que se sumarien als 185 hospitals públics autoritzats per a l'obtenció d'òrgans.

Perquè un centre privat pugui ser acreditat per realitzar aquesta activitat, Domínguez-Gil assenyala que ha de complir els mínims requisits que se li exigeixen a un centre públic com, per exemple, que tingui una unitat de coordinació de trasplantaments.

A més, en el cas en què no estigui específicament autoritzat per a l'obtenció d'òrgans, però sí que se'l catalogui com a centre detector d'oportunitats de donació, se li demanarà que designi un coordinador de trasplantaments, el qual hauria d'integrar-se en la xarxa de coordinadors de trasplantaments de la comunitat autònoma, per actuar amb els mateixos protocols de la sanitat pública.

Es calcula que la incorporació dels centres privats que realitzen l'activitat de donació es completarà amb uns quatre o cinc anys, si bé la directora general de l'ONT comenta que enguany «ja es notarà» en l'activitat trasplantadora la participació en el procés dels centres privats.

Tot i això, Domínguez-Gil matisa que la iniciativa està pensada perquè la sanitat privada només es dediqui a l'obtenció d'òrgans, de manera que, per ara, es descarta que realitzi trasplantaments. «La iniciativa està especialment orientada a la incorporació dels centres privats a l'activitat de donació d'òrgans, en col·laboració amb el sistema públic. El trasplantament no hi entra perquè creiem que s'ha de realitzar de forma majoritària en l'SNS. Ara hi ha tres centres privats que desenvolupen aquesta activitat de trasplantaments d'òrgans a Espanya però a partir d'un conveni amb la sanitat pública i amb els mateixos requisits i criteris de funcionament que qualsevol centre públic. No obstant això, podria passar que en el futur algun volgués sumar-s'hi i això caldria estudiar-ho», va exposar la directora de l'ONT sobre els casos específics de la Clínica Universidad de Navarra, l'Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid i la Fundació Puigvert.