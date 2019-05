La realitat de les persones amb discapacitat, en unes jornades a Albanyà

El càmping Bassegoda Park d'Albanyà va acollir el cap de setmana passat les terceres Jornades Conviure amb Capacitats, un espai per compartir històries i experiències al voltant de les discapacitats. La Sala de les Constel·lacions es va omplir durant totes les ponències i, entre les diverses activitats, es van recaptar 580 euros per a l'associació Multicapacitats de Girona. Les jornades es van basar en ponències, activitats i tallers entorn del món de la discapacitat per posar de manifest, des d'una perspectiva integradora, que tothom pot realitzar allò que es proposi a la vida.

Les Jornades Conviure amb Capacitats van néixer el 2017, amb la voluntat de posar en relleu històries de superació, vitals, per tractar el món de les discapacitats des d'una perspectiva constructiva amb ponències com L'art de reinventar-se a un mateix, de Gemma Gregori, o Multicapacitats 2017-2019, d'Isaac Padrós i els membres de la Junta de Multicapacitats, entre altres; a més d'activitats de lleure orientades a la integració de les persones amb discapacitat.

Des de l'entitat destaquen que la tercera edició ha estat tan enriquidora que l'any vinent repetiran l'experiència. De fet, Esteve Guerra, director del Bassegoda Park, va comentar que «ja han sorgit idees, com ara un concurs literari o la possibilitat de retransmetre en streaming, perquè les persones que no es poden moure del llit també puguin ser partícips del Conviure».