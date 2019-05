Oclinic Dr. Josep Vila d'Olot, incorpora X-Guide, un sistema que revoluciona la col·locació d'implants dentals

La revolució digital avança en tots els àmbits i arriba una de les últimes novetats en l'odontologia mitjançant una nova tecnologia, el sistema X-guide, que actua com un GPS en 3D i permet la col·locació d'implants de manera més precisa, segura i amb major comoditat per al pacient.

El Dr. Josep Vila, incorpora a la província de Girona, la utilització d'aquesta tècnica, que aposta per la cirurgia navegada per ordinador com una solució revolucionària en el camp de la salut bucodental. La precisió mil·limètrica que s'obté a través d'aquest sistema de navegació 3D EN 360º i per GPS permet reduir pràcticament a zero el marge d'error en la col·locació dels implants dentals, incloent-hi àrees on el camp de visió és molt reduït. Oclinic Olot ha inclòs aquest dispositiu en la seva pràctica diària. Ha implicat un important esforç per part del seu equip per integrar-lo en els protocols de treball i els resultats estan sent molt satisfactoris.

Amb l'incorporació de la cirurgia navegada, Oclinic Dr. Josep Vila es converteix en la primera clínica de la província de Girona en liderar la digitalització en els seus tractaments bucodentals, un gran avanç mèdic amb importants beneficis per al pacient.

Com funciona el sistema X-Guide?

Gràcies a aquest sistema, el cirurgià pot realitzar, en una sola visita, el diagnòstic, la simulació de col·locació dels implants i la cirurgia. Per iniciar el tractament, s'han de seguir 3 pasos in situ a la clínica, escanejem la boca en 3d juntament amb un TAC, planifiquem amb el programa i procedim a la col.locació de l'implant.

"SABEM ON ESTEM TREBALLANT EN TOT MOMENT, SEGUINT LA PLANIFICIACIÓ REALITZADA ANTERIORMENT I VEIENT L'ANATOMIA DEL PACIENT DE FORMA MÍNIMAMENT INVASIVA".

Quins avantatges té per el nostre pacient?

Entre altres aspectes, redueix moltíssim la necessitat de realitzar injerts d'ós en els casos on existeix escassa massa òssea per col·locar implants dentals. El sistema proporciona en temps real una guia 3D en 360º la posició de la fresa i l'anatomia del pacient. D'aquesta manera, la cirurgia es realitza mitjançant un sistema GPS a temps real que indica al cirurgià la zona més adequada per ubicar l'implant tenint en compte la part protèsica i la disponibilitat d'os.

En conseqüència, el tractament té una durada menor i fa possible la col·locació immediata de les peces dentals, ja que no és necessari esperar grans processos de cicatrització de l'implant.

Amb tot això, també tenim un millor postoperatori, disminuint les possibles molèsties causades per qualsevol intervenció quirúrgica i el pacient pot tornar a la normalitat amb una boca plenament funcional.

"Segons el Journal of Oral Implantology, els estudis han demostrat que la cirurgia per navegació dinàmica es 10 vegades més precisa que la cirurgia convencional, millorant el diagnòstic, planificació i col·locació dels implants dentals"

Aquesta innovadora optimització de la cirurgia amb X-Guide, augmenta la taxa d'èxit en els tractaments implantològics, ja que afavoreix el disseny de solucions a mida i de forma personalitzada.

"Estem en constant evolució, això fa que donem més importància al valors com el benestar dels nostres pacients, tenim un tracte proper i personalitzat, i estem en constant formació oferint un servei íntegre de qualitat"





Oclinic Dr. Josep Vila d'Olot, és l'única clínica dental de la província de Girona en ser membres de l'associació BEST QUALITY DENTAL CENTERS (BQCD), en la que els membres aposten per les últimes tecnologies i totes les novetats del sector, destacant en l'àmbit de l'odontología essent referents en l'àmbit internacional.

Dr. Josep Vila, Professor adjunt del màster de periodòncia i implants de la UB, aposta per les noves tècniques de regeneració mínimament invasives, aplicant els factors de creixement a les seves cirurgies, utilitzant material d'alta qualitat i treballant amb un gran equip professional, oferint així, un ventall ampli de solucions per als pacients en els seus tractaments.

El que ens inspira, és fomentar de la necessitat de cuidar la salut bucodental a través del seguiment i prevenció. A través de les noves tecnologies que han sorgit en els últims anys, podem realitzar el millor diagnòstic, tractar de forma mínimament invasiva i exhaustiva.