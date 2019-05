Com més jove es comença a fumar, més risc de morir abans

Començar a fumar tabac a una edat precoç augmenta el risc de mort i de malaltia cardiovascular a una edat més primerenca, sobretot en aquelles persones que s'inicien abans dels 12 anys, segons un estudi de l'Hospital del Mar fet durant 7 anys sobre gairebé 4.500 persones.

El treball, que publica la revista 'Preventive Medicine', ha revelat que el sistema cardiovascular és especialment sensible per a aquests efectes tòxics del tabac en les edats precoces.

La investigació ha estat liderat pel coordinador del Grup d'Epidemiologia i genètica cardiovascular de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), Roberto Elosua, el director del Programa d'Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM, Jaume Marrugat, i el cap del Servei de Cirurgia Vascular de l'Hospital del Mar, Albert Clarà.

Per fer la investigació han seguit durant més de 7 anys un grup de 4.499 persones adultes, amb edats entre els 25 i els 79 anys, procedents de l'estudi REGICOR (Registro Gironí del Cor), fumadores o que havien fumat (es repartien gairebé al 50% entre els dos grups).

Els investigadors van analitzar si durant els set anys van desenvolupar una malaltia cardiovascular i si havien mort per aquest motiu o per qualsevol altre motiu.

Segons les dades del seguiment, durant aquests 7 anys van morir 361 persones i 210 van presentar una malaltia cardiovascular, com un infart de miocardi, angina de pit o ictus cerebral.

"Hem observat que, per cada any de precocitat al començament del consum de tabac, el risc de mortalitat s'incrementa un 4%, és a dir, una persona adulta que va començar a fumar als 12 anys té un 4% més de possibilitats de morir en els pròxims 7 anys que una persona que va començar a fumar als 13, i aquesta, un 4% més de risc que una altra que va començar a fumar als 14", ha detallat Elosua.

Albert Clarà ha explicat que "aquest excés de risc és especialment important en aquelles persones que van començar a fumar abans dels 12 anys, i afecta sobretot el risc de presentar malalties cardiovasculars".

De fet, cada any que s'avança l'edat d'inici del consum de tabac s'incrementa un 4% el risc de morir per qualsevol causa, segons els investigadors, que adverteixen que l'augment del risc és especialment important si es comença a fumar abans dels 12 anys perquè el sistema cardiovascular és especialment sensible per a aquests efectes tòxics del tabac en aquestes edats.

Jaume Marrugat ha explicitat que les dades de l'estudi reforcen el treball per evitar que els més joves comencin a fumar i ha destacat "la importància de seguir lluitant contra el consum de tabac, especialment en les edats primerenques de la vida".

Segons els metges, dos de cada tres fumadors a Europa inicien en l'hàbit abans dels 18 anys, amb una edat mitjana de 16,6 anys.

A Espanya, l'edat mitjana d'inici de consum de tabac és més baixa, als 14,6 anys, i, a més, aproximadament el 9% de la població entre 14 i 18 anys fuma.

Els facultatius també han advertit [de que] els fumadors tenen el doble de risc de malaltia coronària i ictus respecte a la no-fumadors i han assenyalat que aquest risc és encara més gran en els casos d'arterioesclerosi en les cames.

El tabaquisme també és un factor de risc en altres patologies, com la nefropatia, isquèmia intestinal, dissecció aòrtica i càncer i, a més, l'inici precoç del consum de tabac està associat a desordres psiquiàtrics, asma, càncer de pulmó i altres malalties, avisen els especialistes.