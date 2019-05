Metges de tot l'Estat aprenen a la Cerdanya a extingir focs dins l'helicòpter medicalitzat

L'hospital de Cerdanya va acollir la setmana passada la tretzena edició del curs per a tripulants en helicòpter medicalitzat, en el qual van prendre part 48 professionals de la salut de tot l'Estat que solen participar en les tasques de trasllat de pacients amb aquest mitjà de transport, o bé que ho començaran a fer aviat. Aquesta formació és de caràcter obligatori per a aquest tipus de sanitaris, tal com ho estableix el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i actualment a Catalunya només s'imparteix a l'equipament cerdà.

Enguany, com a novetat, s'ha ensenyat a tots els alumnes tècniques de prevenció i d'extinció d'incendis, per tal que puguin ser capaços d'apagar un foc que es produeixi dins l'aparell o al seu entorn.

El col·lectiu de metges i infermers que està seguint el curs va aprendre per primer cop a saber com actuar davant d'un foc que es pugui produir tant a l'interior d'un helicòpter medicalitzat, per exemple a la zona on viatja el pilot i el copilot, com també al seu entorn més immediat.

Així ho va explicar el director d'aquesta formació i cirurgià de l'hospital de Cerdanya, Antoni Veres, que va dir que tot i que aquests incendis solen ser de poca magnitud, posen en risc les maniobres de l'aeronau i, per tant, cal poder-hi actuar ràpidament.



Places plenes

En aquesta tretzena edició de la formació s'han tornat a ocupar totes les places disponibles del curs i també s'han omplert totes les inscripcions fetes per a la formació prevista per l'any que ve . Fins i tot, hi ha llista d'espera per a l'edició de d'aquí a dos anys, segons Veres. Ara per ara, l'únic lloc de Catalunya on s'imparteix és a l'equipament mèdic de la capital de la Cerdanya, que a la vegada és un dels pocs de l'Estat espanyol on es pot cursar.

En l'organització de la formació també hi col·labora el Sistema d'Emergències Mèdiques, la Fundació Hospital de Puigcerdà, l'Hospital de Cerdanya, l'Ajuntament de Puigcerdà i la Diputació de Girona.

El seu objectiu és de donar a conèixer el protocol d'actuació que s'ha de seguir per part de la tripulació que hi puja a un helicòpter medicalitzat, motiu pel qual el SEM obliga als sanitaris destinats a aquestes funcions a haver-la passat.

El curs té cinquanta hores de durada, en les quals s'ensenyen aspectes directament relacionats amb el funcionament de l'helicòpter, així com també saber valorar en quins casos s'ha d'utilitzar aquest mitjà de transport per traslladar pacients.

A més, els alumnes que hi participen aprenen a poder assistir, en un moment donat, al pilot o al copilot de l'aeronau; establir un perímetre de seguretat per facilitar les maniobres d'aterratge i/o enlairament de l'aparell o senyalitzar i comunicar el punt on es troben, per tal de facilitar-ne la seva localització.