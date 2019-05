Recapten 42.000 euros en la dotzena campanya de Medicaments Solidaris

La dotzena edició de la campanya de Medicaments Solidaris, a la que es van sumar un any més les farmàcies gironines, ha recaptat més de 42.000 euros per a ajuts contra la pobresa farmacèutica. Els diners recaptats per la campanya de l'ONG Banc Farmacèutic permetran donar més de 350 ajudes persones que no poden afrontar les despeses de l'aportació pel copagament de medicaments.

Aquest any la campanya ha comptat col·laboració de gairebé 450 farmàcies: una quarantena a les comarques gironines i la resta a Barcelona, Madrid, Saragossa, Lleida, Màlaga, Tarragona, Osca i Terol, així com 200 voluntaris.

La campanya se celebra de forma ininterrompuda des del 2008. Per a aquesta ocasió, en la qual la campanya s'ha orquestrat sota el lema «Units pel Repte #PobresaFarmacèuticaZero», l'ONG va dissenyar unes cintes solidàries, que han estat disponibles al llarg de la passada setmana a les farmàcies col·laboradores perquè els ciutadans poguessin adquirir-les per un donatiu de 2 euros.

El president de l'ONG, Alex Brenchat, comenta que «els diners recaptats ens permetrà arribar a més persones que, per desgràcia, es veuen obligats a triar entre menjar o medicar-se».

«La pobresa farmacèutica és una realitat que afecta moltes persones en aquest país, és per això que, amb la nostra tasca, volem assegurar que ningú hagi de renunciar al seu tractament per falta de recursos econòmics», assenyala Benchat.