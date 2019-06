Així és el «30», la postura sexual que hauries de conèixer

La primavera la sang altera i, a les portes de l'estiu, la temperatura corporal augmenta. Anar amb menys roba, lluir una pell més bronzejada, les múltiples activitats a l'aire lliure... conviden a acostar-se i estimar-se.

És un bon moment, per tant, de deixar enrere la monotonia i provar coses i postures noves per gaudir al màxim de la sexualitat. Tothom sap que el nombre més sexual amb diferència és el 69, almenys, fins ara. Però sabies que el 30 opta a ser el seu competidor? Aquí t'expliquem en què consisteix el 30, la postura del Kamasutra que hauries de conèixer.



En què consisteix el 30?

Per realitzar aquesta postura els amants han d'estar tranquils i en una superfície còmoda. És important allargar els preliminars per arribar a un bon nivell d'excitació. La dona ha de tombar-se sobre el llit, amb el cap sobre d'un coixí i les seves cames doblegades fins que els genolls freguin el seu pit. L'home es col·loca sobre seu a la gatzoneta, amb cada braç a un costat del cap de la dona i introdueix el seu membre. La següent il·lustració ens permet visualitzar millor la postura del Kamasutra.

Reproducció gràfica de la postura sexual del 30. I.Garaizabal

Aquesta postura és molt íntima, és una de les posicions sexuals més satisfactòries del kamasutra ja que el penis tocarà la paret vaginal de ple. Encara que pugui semblar complicada, si es fa amb tranquil·litat i amb molta excitació per assegurar la lubricació, resulta molt còmoda. Això sí, per a les persones que no porten bé la flexibilitat es recomana que s'escalfin una mica els músculs abans de practicar aquesta postura.

D'altra banda, el 30 potencia el romanticisme en la parella ja que permet veure cara a cara i besar-se durant la penetració. Sens dubte, una opció a tenir en compte per a aquelles parelles que busquen alguna cosa nova i excitant.