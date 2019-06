Les dones sense marit i sense fills són més felices, segons un estudi

Les dones solteres que no tenen fills són el grup més feliç de la societat i compten a més amb una major esperança de vida que les casades, segons adverteix a 'The Guardian' el professor de ciència de la conducta a l'Escola Econòmica de Londres, Pau Dolan.

En el seu últim llibre, titulat 'Happy Ever After, Escaping The Myth of The Perfect Life', Dolan aprofundeix en les dades de l'enquesta American Time Use Survey ( ATUS), que compara els nivells de felicitat en individus en diferents condicions. Des de vidus, fins casats, passant per solters i divorciats.

En aquesta obra, l'expert exposa que els marcadors que s'utilitzen tradicionalment per mesurar el tan desitjat èxit personal, com l'estatus matrimonial i els fills, no es correlacionen amb la felicitat. De fet, el professor assegura que "les persones casades són més felices que altres subgrups només quan el seu cònjuge està a la mateixa sala. Quan no hi és, són infeliços".

El professor aconsella als homes optar pel matrimoni i a les dones els recomana no casar-se si el que busquen és la felicitat: "Si ets home, potser hauries de casar-te; si ets dona, no et molestis".

Segons explica el professor Dolan, els homes obtenen beneficis de la vida en matrimoni, en canvi, les dones moren abans que les que van viure solteres. Els homes "s'arrisquen menys, guanyen més diners i viuen una mica més de temps" si viuen amb la seva dona, assegura l'expert, que afegeix que les dones casades, per la seva banda, pateixen un risc més gran de malalties físiques i mentals que les solteres.

No obstant això, el professor Dolan va advertir del pes de l'estigma social que encara existeix sobre les dones solteres que no tenen fills, que contribueix a la sensació d'infidelitat. L'expert explica que la gent sol pensar: "Potser, algun dia, trobaràs al tipus adequat i això canviï".