falten donants Malalts hepàtics demanen més sensibilització i reduir l'espera

? L'Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya (Amthc) ha reclamat més activitats d'informació, conscienciació i sensibilització sobre la donació d'òrgans per augmentar els donants i aconseguir reduir les llistes d'espera a l'Estat. Malgrat les bones xifres de donacions registrades el 2018 (48 persones per milió d'habitants), en finalitzar l'any la llista d'espera estatal tenia prop de 5.000 persones, pràcticament les mateixes que l'any anterior, tal com va explicar l'entitat ahir en un comunicat, amb motiu del Dia Nacional dels Donants d'Òrgans, Teixits i Cèl·lules.

Segons l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), les xifres per autonomies mostren que n'hi ha 10 amb taxes de donació superiors a 60 per milió de persones, com Cantàbria, la Rioja, Astúries, Extremadura, País Basc, Navarra i Castella i Lleó; i 3 amb menys de 40, que són Madrid, Aragó i Castella-la Manxa.

El 2018, segons dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), a Catalunya es van fer 1.149 trasplantaments. Aquesta xifra es tradueix en més trasplantament per 5è any consecutiu, però les negatives a la donació també han repuntat significativament, arribant al 18,7%, cosa que ha reduït lleugerament el nombre de donants cadàver. Segons el president de l'OCATT, el 2018 van augmentar els trasplantaments hepàtics (13,8%), cardíacs (18,3%), pulmonars (16,9%) i pancreàtics (23,5%).