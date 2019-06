La fruita que has de menjar diàriament a l'estiu (segons els nutricionistes) per perdre pes sense esforç

Quan arriba l'estiu molts es plantegen que ja és massa tard per a l'"operació biquini". Ja no hi ha res a fer per poder lluir cos a la platja. Però això no és veritat. No està tot perdut. Ni de bon tros. Els nutricionistes fa temps que advertint que per perdre pes d'una forma sana, natural i (sobretot) sostenible, el que has de fer és canviar de vida. No només cal modificar el que menges sinó "com" estàs menjant. En aquest sentit és fonamental que facis teus nous reptes com el de moure't més (com a mínim uns 15.000 passos al dia) o el de menjar més sa.

En aquest sentit una peça de fruita que pot ajudar-te molt en el teu camí. Es tracta de les cireres que (arribades principalment des d'Extremadura) cada vegada copen més els supermercats de tot Espanya. Aquesta fruita és molt bona per a regular el trànsit intestinal pel que t'ajudarà a anar més al bany. També és saciant pel que contribuirà al fet que puguis menjar alguna cosa saludable a la pausa de mig matí o de mitja tarda a la feina. Així podràs fugir amb total facilitat dels ultraprocessats ??en què caus en no poques ocasions quan tens gana i només tens a mà una insana màquina de snacks.



Però encara té més avantatges. Com ja t'expliquem fa temps els nutricionistes asseguren que per portar una vida sana i saludable tens també que beure dos litres d'aigua al dia. Doncs bé, aquesta fruita també conté molta aigua. En definitiva: es tracta d'una de les millors opcions a l'hora de prendre unes postres (evitant així altres coses que poden engreixar) o de gaudir d'un aperitiu.

Els experts en nutrició assenyalen que per millorar els teus hàbits has de començar a canviar la forma en què et relaciones amb els aliments optant sempre per opcions més sanes i naturals. No en va aprimar-se i perdre pes de cara a la campanya d'estiu no pot ser, en cap cas, el teu principal objectiu. L'objectiu ha de ser canviar de vida en general optant per millorar la teva salut. En aquest sentit deixar de banda els processats i optar pel menjar sa i natural pot ser més que aconsellable. Esperem que tots els nostres trucs per portar una vida més sana et siguin d'ajuda i que amb ells puguis millorar la teva salut i la teva forma física.