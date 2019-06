Les infermeres de la concertada volen que les sessions clíniques computin a la jornada

El sindicat d'infermeria SATSE ha reclamat que les infermeres del sistema concertat puguin computar com a jornada laboral el temps que dediquen a projectes, sessions clíniques o seminaris. El sindicat ha denunciat un «greuge comparatiu» amb els metges, que poden dedicar un 15% del seu horari a tasques no assistencials gràcies a un pacte fora del conveni col·lectiu. No són tasques «opcionals», continua SATSE, sinó una part «intrínseca» de la feina d'un sanitari. «En el cas de les sessions clíniques mèdiques s'adapta l'horari de les visites o quiròfans perquè tots els metges hi puguin assistir dintre de la seva jornada, i les infermeres han de fer-ho fora del torn», ha denunciat Xesca Martín, responsable de SATSE al SISCAT. Fins ara, aquesta diferència entre col·lectiu es feia de forma tàcita, ha remarcat, però ara hi ha un acord fora de conveni signat amb els metges.