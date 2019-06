L'SCN alerta del constant increment de malalts renals crònics a Catalunya

La Societat Catalana de Nefrologia ha alertat del constant creixement dels casos tant de prevalença com dels pacients incidents amb necessitat de tractament substitutiu renal. Segons les últimes dades del Registre de Malalts Renals, a Catalunya hi ha 1.249 pacients incidents amb necessitat de tractament substitutiu renal i una prevalença de 10.785 pacients amb necessitat de tractament substitutiu renal.

Això suposa un 3,43% més de casos que el darrer any. Un increment que es manté des de 2011 i que preocupa als nefròlegs. Aquestes xifres s'han donat a conèixer a la Reunió Anual de la Societat Catalana de Nefrologia (SCN), que s'ha celebrat a la Universitat Pompeu Fabra.



780 trasplantaments renals

Dels 1.249 pacients incidents, 988 van iniciar hemodiàlisi, 173 diàlisi peritoneal i 88 trasplantament de forma anticipada, i en total, al 2017, es van fer 780 trasplantaments renals.

Entre les dades, destaca que la edat mitjana de pacients en tractament renal substitutiu és de 66 anys amb un major percentatge d'homes (68,6%) que de dones. Per altra banda, en gairebé el 30% dels pacients que inicien tractament substitutiu renal es desconeix la malaltia renal primera, tot i que la nefropatia diabètica i la malaltia renal secundària a hipertensió arterial són les causes més freqüents.

«Les dades que ens ofereix el Registre de Malalts renals de Catalunya demostren que els nefròlegs fem una gran feina en relació amb el pacient amb la malaltia renal crònica i la necessitat de tractament renal substitutiu. Cada any es realitzen més trasplantaments renals i s'ofereixen unes millors teràpies dialítiques. No obstant, veiem un increment anual en la taxa d'incidència de pacients en teràpia renal substitutiva que ens demostra que encara ens queda un llarg recorregut en termes de prevenció», afirma la doctora Laia Sans, metgessa adjunta de Nefrologia del Servei de Nefrologia de l'Hospital del Mar i secretària de la junta de la Societat Catalana de Nefrologia



Debat sobre la malaltia

Durant la Reunió Anual de l'SCN, en la qual han participat i assistit més de 120 professionals de Catalunya, s'han realitzat diverses conferències i taules rodones per debatre la situació actual de la malaltia renal crònica així com els reptes, els avenços i la innovació en el tractament i el trasplantament.

A més, s'ha fet entrega del premi de la Societat Catalana de Nefrologia a la millor publicació de nefròlegs joves a Nadia Ayasreh pel treball Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney Disease: Clinical Presentation of Patients With ADTKD-UMOD and ADTKD-MUC1[1], publicat a American Journal Kidney Disease.