Perquè va ocultar Pfizer que un medicament seu podia prevenir l'Alzheimer?

Pfizer va ocultar que un dels seus fàrmacs contra l'artritis podria prevenir l'Alzheimer Bloomberg

La companyia farmacèutica Pfizer porta ocultant des de 2015 que Enbrel, el seu medicament reeixit per l'artritis reumatoide, podria reduir el risc d'Alzheimer en un 64%, segons informa 'The Washington Post'.

El 2015, després d'analitzar milers de reclamacions de les assegurances, un grup d'investigadors es va adonar que el fàrmac tenia efectes positius en el cervell. Els professionals van instar a Pfizer a realitzar un assaig clínic en milers de pacients, que exigia una inversió d'uns 80 milions de dòlars, de manera que la companyia va optar per no continuar explorant aquesta línia d'investigació.

Pel que sembla, els investigadors van redactar un informe en 2018, amb la finalitat que la farmacèutica permetés dur a terme un assaig clínic. S'hi assegurava que "Enbrel podria potencialment prevenir, tractar i retardar la progressió de la malaltia d'Alzheimer de manera segura".

Pfizer ha explicat al rotatiu que, després d'estudiar el cas des de 2015 a 2018, va decidir cancel·lar aquesta línia d'investigació, en no tenir "rigorosos estàndards científics" que aquest medicament tingués influència en l'Alzheimer, ja que no actua directament sobre el teixit cerebral .

A més, la companyia americana va decidir no comunicar públicament el possible descobriment. Segons Pfizer, "la publicació de la informació podria haver dut a científics externs per un camí invàlid", ha publicat The Washington Post.

No obstant això, molts científics externs critiquen a l'article aquesta actitud i creuen que Pfizer hauria d'haver publicat els resultats per donar l'oportunitat d'explorar noves vies d'investigació. Especialment, en el cas de l'Alzheimer una malaltia sense prevenció ni tractament efectiu.