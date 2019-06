Satse denuncia dèficit de personal d'infermeria a les residències

El sindicat d'Infermeria a Catalunya (Satse) denuncia que hi ha dèficit de personal d'infermeria a les residències per a gent gran i que a Catalunya la ràtio és de 0,118 professionals per llit.

SATSE explica en un comunicat que, segons l'estudi Anàlisi de la situació dels infermers, infermeres, llevadores i fisioterapeutes als centres sanitaris del país, a Catalunya els infermers i infermeres atenen com a mínim 28 residents cadascun i com a màxim 132.

«Això significa que aquests professionals han de suportar unes càrregues de treball desproporcionades i inassumibles al llarg de tot l'any i, a més de la falta de plantilla, les condicions laborals que s'ofereixen són pèssimes, cosa que porta molts professionals a buscar feina en altres àmbits assistencials», lamenta.

El sindicat ressalta que a la resta d'Espanya la mitjana se situa en els 109 pacients residents per cada infermera o infermer, una xifra que se supera a moltes autonomies com Madrid, amb un màxim de 261 pacients, o Castella i Lleó, amb 225 usuaris. Les autonomies amb més professionals són Galícia, amb un màxim de 53 pacients per infermera o infermer; Euskadi, amb 91, i la Comunitat Valenciana, amb 97.

Satse ha recordat que està impulsant una Llei de Seguretat del Pacient, a través d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), per a la qual necessita aconseguir 500.000 firmes per poder presentar-la al Congrés dels Diputats.